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Зеленский опубликовал новое видео с северокорейским пленным

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: AFP/SCANPIX

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник опубликовал в соцсетях новое видео с одним из плененных украинцами военнослужащих КНДР.

О попадании двух северокорейцев в плен Зеленский изначально объявил 11 января. Позже это подтвердила и разведка Южной Кореи.

"Продолжается общение между пленными военнослужащими КНДР и следователями Службы безопасности Украины", - отметил Зеленский, комментируя видео.

Ранее украинские власти уже публиковали кадры допросов.

На видеозаписи один из двух пленных на вопросы следователя отвечает на корейском языке.

Направленные в Россию военнослужащие КНДР находились в "полной информационной изоляции", и это "подтверждается сказанным пленными", отметил Зеленский.

После первого допроса украинские власти заявили, что пленные не знали, что их отправляют воевать против Украины.

Российские власти не прокомментировали участие контингента КНДР.

СМИ сообщают, что военнослужащие КНДР воюют в Курской области.

МИД Южной Кореи на прошлой неделе заверил, что власти намерены посоветоваться с Украиной о передаче Южной Корее северокорейских военных, если они попросят о возможности перехода на сторону Южной Кореи.

По информации разведслужб Южной Кореи и США, КНДР в октябре направила в Курскую область России от 10 000 до 12 000 военнослужащих, которые спустя месяц вступили в первые бои с вооруженными силами Украины.

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