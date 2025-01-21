Пошлины Трампа помогут демократизации Китая?

Западные лидеры долгое время считали, что интеграция Китая в мировую экономику приведет к естественному росту сильного среднего класса, который потребует демократизации. Например, на Тайване рост среднего класса предшествовал переходу к демократии, который начался в 1987 году.

Однако активный и продемократический средний класс, появления которого ожидало американское руководство, в Китае так и не возник, в том числе из-за "политики одного ребенка".

Клинтон считал, что вступление Китая в ВТО сократит дефицит Америки в двусторонней торговле и станет "троянским конем" демократизации. В реальности торговый профицит Китая вырос:

в 2018 году экспорт из Китая в США составил $539 млрд, а импорт - лишь $120 млрд. Итоговый торговый профицит в размере около $419 млрд в 62 миллиона раз превышал среднегодовую зарплату китайских рабочих-мигрантов, составлявших 80% рабочей силы в промышленности. Огромный, постоянный торговый профицит зафиксировал китайскую модель развития, помешал проведению необходимых реформ и позволил властям, купающимся в богатстве, усилить свой авторитаризм.