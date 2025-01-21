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Пошлины Трампа помогут демократизации Китая?

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Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите лидеров G20 в Осаке, Япония
Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите лидеров G20 в Осаке, Япония Фото: SCANPIX

Оценивая планы избранного президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на китайский импорт, внимание обычно обращают на их вероятные экономические последствия. Однако их влияние на политику Китая может оказаться гораздо более глубоким.

Западные лидеры долгое время считали, что интеграция Китая в мировую экономику приведет к естественному росту сильного среднего класса, который потребует демократизации. Например, на Тайване рост среднего класса предшествовал переходу к демократии, который начался в 1987 году.

Однако активный и продемократический средний класс, появления которого ожидало американское руководство, в Китае так и не возник, в том числе из-за "политики одного ребенка".

Клинтон считал, что вступление Китая в ВТО сократит дефицит Америки в двусторонней торговле и станет "троянским конем" демократизации. В реальности торговый профицит Китая вырос:

в 2018 году экспорт из Китая в США составил $539 млрд, а импорт - лишь $120 млрд. Итоговый торговый профицит в размере около $419 млрд в 62 миллиона раз превышал среднегодовую зарплату китайских рабочих-мигрантов, составлявших 80% рабочей силы в промышленности. Огромный, постоянный торговый профицит зафиксировал китайскую модель развития, помешал проведению необходимых реформ и позволил властям, купающимся в богатстве, усилить свой авторитаризм.

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