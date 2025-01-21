Оценивая планы избранного президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на китайский импорт, внимание обычно обращают на их вероятные экономические последствия. Однако их влияние на политику Китая может оказаться гораздо более глубоким.
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Пошлины Трампа помогут демократизации Китая?
Западные лидеры долгое время считали, что интеграция Китая в мировую экономику приведет к естественному росту сильного среднего класса, который потребует демократизации. Например, на Тайване рост среднего класса предшествовал переходу к демократии, который начался в 1987 году.
Однако активный и продемократический средний класс, появления которого ожидало американское руководство, в Китае так и не возник, в том числе из-за "политики одного ребенка".
Клинтон считал, что вступление Китая в ВТО сократит дефицит Америки в двусторонней торговле и станет "троянским конем" демократизации. В реальности торговый профицит Китая вырос: