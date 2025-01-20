Фото Гризинькалнский поджигатель приговорен к 14 годам тюрьмы

Затем мужчина пошел в другой многоквартирный деревянный дом на улице Лабораториас, также полил бензином и поджег двери. В пожаре сгорел весь дом, в котором находилось 16 квартир.

В огне погибли два кота и одна собака, а также сгорели три автомобиля, припаркованные рядом с домом. Все жильцы дома были эвакуированы, несколько человек нуждались в медицинской помощи.

Мужчина был задержан на следующий день в Вентспилсе.

В ходе предварительного следствия он признал только поджог дверей квартиры на улице Звайгжню, а в прокуратуре отказался высказывать свое отношение к обвинениям. В полиции ранее заявили, что мотивом преступления была месть.

Мужчина уже ранее был судим за имущественные преступления и преступления, связанные с насилием, включая убийство.

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