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Фото Гризинькалнский поджигатель приговорен к 14 годам тюрьмы

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Пожар на улице Лабораторияс
Пожар на улице Лабораторияс Фото: Linda Dišķavičus

Рижский городской суд в понедельник, 20 января, приговорил ранее судимого мужчину к 14 годам лишения свободы. Его обвиняли в поджоге многоквартирного дома в Гризинькалнсе и других преступлениях.

Как сообщила агентство LETA, за поджог дома в Гризинькалнсе суд назначил ему 11 лет тюремного заключения с трехлетним пробационным надзором.

Галерея: Пожар на улице Лабораторияс (9 мая 2024 г.)

К наказанию был частично добавлен неотбытый срок по приговору Вентспилсского суда от 2011 года в соответствии с решением Рижского городского суда от 23 мая 2024 года.

Таким образом, окончательное наказание составило 14 лет и 6 месяцев лишения свободы, пробационный надзор в течение трех лет и полицейский контроль также на три года.

В срок наказания засчитано время задержания и заключения с 10 мая 2024 года по 20 января 2025 года.

Сегодня суд также постановил взыскать с подсудимого компенсацию материального и морального ущерба в размере 277 499 евро в пользу потерпевших, а также компенсацию материального ущерба в размере 24 350 евро в пользу Департамента жилья и среды Рижской думы.

Также суд постановил взыскать с него 6000 евро материального ущерба в пользу компании Taxi Online 3.

Приговор может быть обжалован в Рижском апелляционном суде.

Согласно обвинению, 9 мая 2024 года мужчина пришел в многоквартирный дом на улице Звайгжню и поджег двери одной из квартир, полив их бензином. В результате произошел пожар, и всех жильцов эвакуировали, двое человек обратились за медицинской помощью.

Затем мужчина пошел в другой многоквартирный деревянный дом на улице Лабораториас, также полил бензином и поджег двери. В пожаре сгорел весь дом, в котором находилось 16 квартир.

В огне погибли два кота и одна собака, а также сгорели три автомобиля, припаркованные рядом с домом. Все жильцы дома были эвакуированы, несколько человек нуждались в медицинской помощи.

Мужчина был задержан на следующий день в Вентспилсе.

В ходе предварительного следствия он признал только поджог дверей квартиры на улице Звайгжню, а в прокуратуре отказался высказывать свое отношение к обвинениям. В полиции ранее заявили, что мотивом преступления была месть.

Мужчина уже ранее был судим за имущественные преступления и преступления, связанные с насилием, включая убийство.

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