СМИ: Трамп может объявить чрезвычайное положение на границе США и Мексики

"Мы объявим чрезвычайное положение на границе. Указ обяжет вооруженные силы сосредоточиться на приоритете нашей границы и территориальной целостности", - заявил представитель.

Трамп также готовится прекратить автоматическое предоставление гражданства детям, рожденным в США, а также лишить права запрашивать убежище.

"Мы прекратим предоставление убежища (...), что создаст возможность для немедленной депортации без права на получение убежища. Затем мы отменим право на гражданство по рождению", - заявил представитель.

Кроме того, Трамп планирует отменить федеральные программы, направленные на продвижение разнообразия в обществе, сообщил представитель.

Новый президент США также намерен пересмотреть существующую политику в вопросах, связанных с гендерной идентичностью. При администрации Трампа правительство будет признавать только два пола - мужской и женский, добавил представитель. Ожидается, что эти инициативы Трампа будут оспорены в судах.

Трамп планирует "обратиться к Конгрессу с просьбой принять законопроект, который установит, что единственными полами, признаваемыми правительством США, являются мужчина и женщина, определяемые при рождении", говорится в его политической программе.

Во время предвыборной кампании Трамп критиковал политику разнообразия, равенства и интеграции в федеральном правительстве и корпоративном секторе, утверждая, что она дискриминирует белых людей, особенно мужчин.

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