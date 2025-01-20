Президент Латвии Эдгар Ринкевич направил письмо Дональду Трампу, поздравив его со вступлением на пост президента США и подчеркнув важность поддержки Украины, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.
Президент и премьер Латвии поздравили Трампа со вступлением в должность президента США
В письме президент Латвии выразил решительную поддержку руководству США и президенту Дональду Трампу, отметив, в частности, важность противодействия российской агрессии и поддержки Украины.
Ринкевич подчеркнул, что Латвия придает большое значение военному присутствию США в странах Балтии и благодарна за приверженность США обеспечению безопасности и обороны региона.
Президент Латвии заверил, что США могут рассчитывать на Латвию как на "непоколебимого и надежного союзника", который продолжает укреплять собственные возможности и возможности альянса НАТО.
20 января Ринкевич также направил письмо бывшему президенту США Джо Байдену, выразив благодарность за жесткую позицию в ответ на войну России против Украины, а также за вклад в обеспечение безопасности Латвии, балтийского региона и евроатлантического пространства.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство"), поздравляя Трампа, также подчеркнула, что США являются важным стратегическим союзником Латвии.
Она выразила надежду на тесное сотрудничество между администрацией Трампа и правительством Латвии. Силиня отметила приверженность Латвии укреплению американского присутствия в области безопасности и экономики в стране.
В понедельник Трамп принес присягу в Капитолии, вступив в должность 47-го президента США.
В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что "началась золотая эпоха Америки". С сегодняшнего дня "наша страна будет процветать и вновь заслужит уважение во всем мире", отметил новый президент.
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