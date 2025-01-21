«Моя семья подвергалась постоянным нападкам и угрозам, цель которых была исключительно в том, чтобы причинить вред мне — это худший пример партийной политики. К сожалению, у меня нет причин полагать, что эти атаки прекратятся», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Леонард Пелтиер в 1975 году, полицейское фото. Фото: Getty Images

Помимо упреждающих помилований, Байден также помиловал двух осужденных и смягчил приговор еще одному.

Речь идет о Леонарде Пелтиере — активисте движения американских индейцев, отбывющем пожизненный срок за убийство двух агентов ФБР в 1975 году. 80-летний Пелтиер сможет провести оставшиеся ему годы под домашним арестом. Смягчение приговора не означает помилования.

Удивление и благодарности

Как пишет CNN со ссылкой на свои источники, члены Конгресса, которые занимались расследованием беспорядков 6 января 2021 года, были поражены новостями о своем упреждающем помиловании. Их не предупредили заранее о планах Байдена.

Генерал Милли и его семья заявили, что они «очень благодарны» Байдену. Поблагодарил уходящего президента и бывший офицер полиции Капитолийского холма Гарри Данн. «Я, как и другие государственные служащие, просто делал свою работу и соблюдал свою присягу», — сказал он.

Энтони Фаучи тоже выразил благодарность Байдену. «Как [Байден] сказал, мы все сделали правильно, но беспочвенные обвинения и угрозы — это реальность для моей семьи», — сказал он.

Что такое упреждающее помилование