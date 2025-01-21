В последние часы на посту президента Джо Байден «превентивно» помиловал ученого Энтони Фаучи, генерала Марка Милли, участников расследования беспорядков 6 января 2021 года и членов своей семьи. Он также смягчил наказание Леонарду Пелтиеру, активисту движения американских индейцев, осужденному на пожизненное заключение за убийство двух агентов ФБР в 1975 году.
Байден в последние часы президентства помиловал членов своей семьи и расследователей беспорядков в Капитолии
Ранним утром в день инаугурации Дональда Трампа все еще действующий президент Джо Байден превентивно помиловал участников расследования беспорядков 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий.
Трамп грозился принять меры против тех, кто пытался привлечь к ответственности его сторонников.
«Эти государственные служащие служили нашей стране с честью и отличием и не заслуживают того, чтобы стать объектами необоснованных и политически мотивированных преследований, — говорится в заявлении администрации Байдена. — Вынесение этих помилований не следует ошибочно считать признанием того, что какое-либо лицо совершило какое-либо правонарушение, и не следует неверно истолковывать как признание вины за какое-либо правонарушение».
Байден также помиловал ученого Энтони Фаучи, который помогал Белому дому координировать действия во время пандемии коронавируса, и бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала в отставке Милли. Фаучи регулярно подвергался критике со стороны Дональда Трампа, а отставной генерал Милли называл Трампа «фашистом до мозга костей» и опасным человеком.
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Несколько часов спустя, когда гости уже собрались в Ротонде Капитолия на церемонию инаугурации 47-го президента США, Белый Дом объявил еще об одном акте помилования. На этот раз Байден превентивно помиловал пятерых членов своей семьи, включая братьев Джеймса и Фрэнсиса и сестру Валери.
«Моя семья подвергалась постоянным нападкам и угрозам, цель которых была исключительно в том, чтобы причинить вред мне — это худший пример партийной политики. К сожалению, у меня нет причин полагать, что эти атаки прекратятся», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
Помимо упреждающих помилований, Байден также помиловал двух осужденных и смягчил приговор еще одному.
Речь идет о Леонарде Пелтиере — активисте движения американских индейцев, отбывющем пожизненный срок за убийство двух агентов ФБР в 1975 году. 80-летний Пелтиер сможет провести оставшиеся ему годы под домашним арестом. Смягчение приговора не означает помилования.
Удивление и благодарности
Как пишет CNN со ссылкой на свои источники, члены Конгресса, которые занимались расследованием беспорядков 6 января 2021 года, были поражены новостями о своем упреждающем помиловании. Их не предупредили заранее о планах Байдена.
Генерал Милли и его семья заявили, что они «очень благодарны» Байдену. Поблагодарил уходящего президента и бывший офицер полиции Капитолийского холма Гарри Данн. «Я, как и другие государственные служащие, просто делал свою работу и соблюдал свою присягу», — сказал он.
Энтони Фаучи тоже выразил благодарность Байдену. «Как [Байден] сказал, мы все сделали правильно, но беспочвенные обвинения и угрозы — это реальность для моей семьи», — сказал он.
Что такое упреждающее помилование
Конституция США позволяет действующему президенту помиловать человека на любой стадии процесса, даже до предъявления каких-либо обвинений. Такое помилование называется упреждающим или превентивным.
Оно защищает только от федерального уголовного преследования. К примеру, Конгресс или налоговая служба все равно могут начать расследование в отношении помилованных.
В истории США упреждающие помилования случались нечасто. Так, в 1974 году президент Джеральд Форд превентивно помиловал своего предшественника Ричарда Никсона, подавшего в отставку после Уотергейтского скандала.
В 1977 году, в первый полный день на посту президента, Джимми Картер помиловал тысячи человек, уклонившихся от призыва во время войны во Вьетнаме.
Джо Байден за свой срок помиловал больше людей, чем любой другой президент США. Среди помилованных — его сын Хантер Байден.