Климат, миграция, помилования: Трамп подписывает первые указы

Одним из указов Трамп объявил "национальный чрезвычайный режим" на южной границе с Мексикой. Он также пообещал массовые депортации, заявив, что для борьбы с "преступными иностранцами" будет привлечена армия.

Еще один указ отменяет автоматическое предоставление гражданства детям, рожденным на территории США. Эта норма закреплена в конституции, поэтому ожидается, что указ станет предметом судебных споров.

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Трамп помиловал около 1500 человек, обвиняемых в участии в штурме Капитолия. Эти события, произошедшие 6 января 2021 года, сопровождались насилием, в результате которого погибли пять человек, а более 140 полицейских получили ранения.

Из 1583 обвиняемых 608 человек предстали перед судом за нападения на сотрудников полиции или препятствование их работе. Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно называл этих людей "патриотами", "политзаключенными" и "заложниками".

В первый день нового срока Трамп отменил декреты, направленные на поддержку равенства и разнообразия, а также права ЛГБТК-граждан.