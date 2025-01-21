Президент США Дональд Трамп в понедельник, в первый день своего второго президентского срока, подписал серию исполнительных указов в разных сферах - от климата до иммиграции, а также помиловал участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.
Климат, миграция, помилования: Трамп подписывает первые указы
Одним из указов Трамп объявил "национальный чрезвычайный режим" на южной границе с Мексикой. Он также пообещал массовые депортации, заявив, что для борьбы с "преступными иностранцами" будет привлечена армия.
Еще один указ отменяет автоматическое предоставление гражданства детям, рожденным на территории США. Эта норма закреплена в конституции, поэтому ожидается, что указ станет предметом судебных споров.
Галерея: Трамп подписывает первые президентские указы
Трамп помиловал около 1500 человек, обвиняемых в участии в штурме Капитолия. Эти события, произошедшие 6 января 2021 года, сопровождались насилием, в результате которого погибли пять человек, а более 140 полицейских получили ранения.
Из 1583 обвиняемых 608 человек предстали перед судом за нападения на сотрудников полиции или препятствование их работе. Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно называл этих людей "патриотами", "политзаключенными" и "заложниками".
В первый день нового срока Трамп отменил декреты, направленные на поддержку равенства и разнообразия, а также права ЛГБТК-граждан.
"Правительство США признает только два пола - мужской и женский", - заявил он. Были отменены программы, продвигающие равные права в госструктурах, бизнесе и сфере здравоохранения.
Президент подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату. Хотя аналогичный шаг был сделан и во время первого срока, формальный выход состоится через год после уведомления ООН.
Еще один указ объявляет "национальный чрезвычайный режим" в энергетике. Это позволит значительно увеличить добычу нефти и газа, изменив курс предыдущей администрации Байдена, ориентированной на борьбу с изменением климата.
Трамп обязал федеральных служащих прекратить дистанционную работу и вернуться к полному рабочему дню.
Президент подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, заявив, что Америка платит значительно больше Китая.
Введена 75-дневная отсрочка на вступление в силу закона, запрещающего распространение и обновление приложения TikTok.
Трамп отменил санкции против израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу Иордана и вновь внес Кубу в список государств-спонсоров терроризма, пересмотрев решение Байдена.
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