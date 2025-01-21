"Ему следовало бы договориться. Я думаю, что, не идя на соглашение, он разрушает Россию", - заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете. "Мне кажется, у России будут большие неприятности".

Эти слова Трампа демонстрируют резкую критику в адрес российского лидера, которым он ранее восхищался.

Трамп также сообщил, что планирует встретиться с Путиным. "Я отлично с ним лажу, надеюсь, он захочет достичь договоренности", - отметил он.

Президент США добавил, что текущая ситуация для России крайне сложна. "Он не может быть доволен, у него не все идет гладко. То есть, он с трудом справляется, хотя большинство людей думали, что война завершится за неделю, а сейчас она идет уже три года, не так ли?"

Трамп указал, что российская экономика серьезно пострадала, в том числе из-за инфляции.

Кроме того, президент США рассказал, что Владимир Зеленский выразил готовность подписать мирное соглашение для прекращения войны.

"Зеленский хочет договориться", - заявил Трамп, подчеркнув, что ранее он неоднократно критиковал украинского лидера.

В рамках своей предвыборной кампании Трамп пообещал быстро завершить войну в Украине. Его советники предложили использовать помощь США как рычаг давления на Киев, чтобы добиться уступок.

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