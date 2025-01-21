ФОТО Подсудимым по делу об убийстве семилетней Юстине предоставлено последнее слово

Заседание длилось около 30 минут. После этого конвой увел подсудимых. Объявление приговора назначено на 28 января.

Отец и мачеха Юстины обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц с осознанием того, что ребенок находился в беспомощном состоянии.

Кроме того, им вменяется жестокое и насильственное обращение с малолетней, что причинило девочке физические и психические страдания.

Эти действия квалифицированы как убийство при отягчающих обстоятельствах и преступление против несовершеннолетнего.

Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Согласно материалам прокуратуры, отец и мачеха Юстине находились в состоянии алкогольного опьянения в своем доме в Резекненском крае.

Между ними произошел конфликт на фоне бытовых претензий к воспитанию и уходу за девочкой. Осознавая беспомощное состояние Юстине, они стали кричать на ребенка, наносить удары по телу и голове. Эти действия привели к тяжким телесным повреждениям, которые стали причиной смерти девочки.

После убийства подсудимые спрятали тело Юстине в подвале заброшенного дома. Чтобы скрыть преступление, они ввели полицию и общественность в заблуждение относительно обстоятельств ее исчезновения.

5 мая 2023 года поступило сообщение об исчезновении семилетней Юстине в Роговке Резекненского края. В течение полутора месяцев проводились масштабные поисковые мероприятия с участием значительных сил.

С самого начала полиция рассматривала несколько версий, включая вероятность насильственного преступления.

В ночь на 20 июня были задержаны отец и мачеха девочки по подозрению в причастности к ее исчезновению. Позже тело Юстине с признаками насилия обнаружили закопанным в подвале заброшенного дома, находившегося в нескольких десятках километров от места проживания семьи.

Дом, где нашли тело, ранее принадлежал отцу Юстине.

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