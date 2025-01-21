Погранслужба выявила 31 правонарушителя с начала года

На внешних границах и внутри страны было выявлено 31 правонарушитель. Из них семь случаев зафиксировано на внешних границах.

Пятерым иностранцам был запрещен въезд в Латвию.

В пункте пограничного контроля Терехова отказано во въезде гражданину Молдовы из-за отсутствия действительного проездного документа.

На пунктах пропуска Гребнева и в Рижском аэропорту отказано двум гражданам Украины и одному гражданину Молдовы по причине отсутствия виз или видов на жительство.

В пункте Патерниеки (Григоровщина) гражданину Беларуси отказано во въезде по соображениям безопасности. Все эти лица были возвращены в страны, откуда они прибыли.

В ходе иммиграционного контроля внутри страны выявлено два нарушения правил въезда или пребывания. Нарушителями оказались гражданин Литвы и гражданин Украины.

За нарушения, связанные с эксплуатацией транспортных и плавсредств, к административной ответственности или отказу в пересечении границы привлечены 22 человека.

Среди них четверо граждан Молдовы, трое граждан Латвии, трое граждан России и трое граждан Беларуси.

Также нарушителями стали двое граждан Литвы, двое граждан Узбекистана и по одному гражданину Албании, Киргизстана, Румынии, Сербии и Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!