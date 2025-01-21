В Лиепае задержан пьяный мужчина с пневматическим оружием

В воскресенье в полицию поступила информация о неадекватном поведении мужчины в районе Тосмаре. Он конфликтовал в одном из магазинов и ушел оттуда с оружием в руках.

Сотрудники полиции обнаружили его возле другого магазина и задержали. При обыске у мужчины был найден пневматический пистолет.

Тест на алкоголь показал содержание в выдыхаемом воздухе 2,67 промилле.

В отношении мужчины начат административный процесс за ношение, перемещение, использование или применение пневматического оружия в состоянии алкогольного опьянения. Нарушение зафиксировано при концентрации свыше 0,5 промилле в выдыхаемом воздухе или крови.

Кроме того, заведено административное дело за нарушение общественного порядка.

По данным полиции, мужчина мешал работе магазина, оскорблял клиентов и препятствовал им в приобретении товаров. Сотрудники магазина были вынуждены временно закрыть двери, так как поведение мужчины становилось угрожающим и непредсказуемым.

Согласно Закону об обращении оружия, за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от 1000 до 2000 евро.

Кроме того, нарушитель может быть лишен права на приобретение, хранение и ношение огнестрельного или высокоэнергетического пневматического оружия на срок от одного года до трех лет.

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