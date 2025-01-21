Южновидземский участок Видземского регионального управления Государственной полиции завершил досудебное расследование по уголовному делу, начатому 25 ноября 2020 года. Дело связано с незаконной предпринимательской деятельностью женщины, предлагавшей фиктивные путешествия в разные страны мира. В результате ее действий клиенты остались как без поездок, так и без уплаченных за них средств, сообщает LETA.
Женщину обвиняют в организации фиктивных туристических услуг
Женщина 1956 года рождения, действуя самостоятельно и через туристические фирмы, с 1 января 2018 года по 18 августа 2020 года оказывала туристические услуги на возмездной основе.
Ее предпринимательская деятельность не была зарегистрирована, и у нее не имелось необходимой лицензии.
Действия женщины квалифицированы по части второй статьи 207 Уголовного закона как незаконное предпринимательство, повлекшее значительный ущерб для клиентов и государства.
В ходе расследования были зафиксированы 84 преступных эпизода, основанных на заявлениях клиентов о неоказанных услугах.
Общий материальный ущерб составил 111 015 евро для клиентов и 95 689,23 евро для государства.
Среди незаконно организованных направлений числятся Греция, США, Таиланд, Япония, Мальдивы, Перу, Норвегия и другие страны.
Расследование было масштабным: проводились допросы потерпевших по всей Латвии, собиралась информация и документация как в Латвии, так и за рубежом.
Этот процесс занял значительное время, но был необходим для формирования прочной доказательной базы.
3 января 2025 года дело было передано в Видземскую прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении подозреваемой.
Государственная полиция напоминает, что предпринимательская деятельность без регистрации и лицензии является противоправной.
Такая деятельность может нанести серьезный ущерб клиентам и государству. Граждан призывают тщательно проверять легальность услуг, которые они планируют приобрести.
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