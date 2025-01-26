"Осенью 2022 года в Риге была, наверное, одна из первых депрессий в моей жизни. И хмарь эта зимняя, и война беспросветная. Первый раз в жизни, наверное, меня так по-настоящему накрыло. И Алексей из тюрьмы писал мне ободряющие письма", - в эфире программы "Кто вам платит?" сказал фотограф "Медузы" Евгений Фельдман, который работал, а потом дружил и вёл тюремную переписку с Навальным.
Фельдман о дружбе с Навальным и рижских чайках, о которых был в курсе политик
Фельдман фотографировал президентскую кампанию российского политика Алексея Навального. Снимать поездки оппозиционера по стране он начал ещё в феврале 2017 года. Пожалуй, все знают фотографии, на которых Навальный ест "Доширак", умывает лицо после того, как в него плеснули зелёнкой, или знаменитое фото политика и его команды, на котором они идут в ЦИК перед тем, как ему откажут в выдвижении.
"Я предложил им идею такого проекта, чтобы они оплачивали мою работу, возили меня, платили небольшой гонорар, потому что я всё-таки фрилансер, у меня не было никакого другого дохода. При этом публично от имени Алексея гарантировали бы мне полный доступ и то, что они не будут никак контролировать то, что я публикую. Это реально так весь год и работало. Я провёл весь год с Навальным, они потратили деньги, время и нервы на то, чтобы терпеть меня рядом, при этом действительно не ограничивая доступ и не видя мои фотографии до публикации. Я не уверен, что в истории мировой политики когда-то был политик, который соглашался бы на такие удивительные условия. Потому что это полная потеря контроля над своим имиджем".
Изначально это были отношения журналиста и его героя, но со временем Фельдман и Навальный подружились. Когда политика посадили в тюрьму, они продолжили общаться посредством переписки.
"Тюремная переписка шла через цензуру. Было очень много тем про уязвимость в первую очередь, про слабость, которую нельзя было обсуждать. Это была уже, конечно, дружеская переписка.
У меня даже есть единственная татуировка как раз с кусочком письма Алексея про панк-фестиваль в Италии, о котором я ему рассказывал, в котором он матом пишет "Х** войне!", и цензура это пропустила, что удивительно".
У Фельдмана есть свой YouTube-канал, на котором он обсуждает американскую политику. Интересно, что завести этот канал его убедил именно Навальный, который, будучи в тюрьме, в 2023 году уговаривал его создать канал на видеохостинге.
Фельдман переехал в Латвию в январе 2022 года. В его первый день в Риге к нему постучались... в окно. Это была чайка, которая таким образом просила еды. По всей видимости, птицу до этого подкармливал бывший жилец. Евгений с супругой назвали чайку Агамемноном, а затем на карниз птица начала прилетать вместе со своей подругой, которая получила имя Кассандра. За чайками и их дружбой с российскими журналистами можно наблюдать в Instagram (@rigaseagull).
О рижской чайке знал даже Навальный, которому Фельдман писал в колонию. Ответ политика, в котором он радуется возвращению Агамемнона, который пропал на полгода, дошёл до Фельдмана уже после смерти Навального.
"Политзаключённые всегда просят рассказывать про нормальное, не обсуждать с ними тяготы их режима. Для них переписка - это такое окно в нормальную жизнь. И они поэтому просят рассказывать им про Лондон, панк-концерты, чаек, про фильмы, про книги, что угодно. Такой же была моя переписка с Олегом Навальным, братом Алексея, когда он сидел после приговора в 2014 году. Моя жена переписывается последние лет десять с несколькими политзаключёнными. Это всегда так выглядит. Мы Алексею присылали фотографии чаек у нас на рижском карнизе, обсуждали уличную еду в разных мегаполисах мира. Самые разные темы".
В день смерти Навального 16 февраля 2024 года Фельдмана разбудила коллега со словами: "Умер Алексей, нужно выходить на смену работать". Евгений признаётся, что было такое количество работы, что не было времени осознать.
"До сих пор, наверное, у меня не было сил и возможности, кроме, может быть, самых первых дней или недель, как-то попереживать. Сразу стало понятно, что нужно делать альбом в память об Алексее. Почти не было дня, когда бы я не перебирал какие-то фотографии. Это важно, потому что это сохранение памяти, но из-за этого мне всё время как будто постоянно в вену вставляют эту новость, эти фотографии, эти воспоминания, эти переписки и всё остальное. Да, конечно, это и про потерю надежды. Это такая бесконечная многослойная штука для меня.
Уже вроде столько времени прошло, уже почти год, и вроде уже столько раз про это говорил, но ты начал вопрос задавать, и я чувствую, как ком в горле встал. Я ничего не могу с этим сделать. Я не понимаю, откуда это берётся. Я не ожидал, что так будет сегодня.
Осенью 2022 года в Риге была, наверное, одна из первых депрессий в моей жизни. И хмарь эта зимняя, и война беспросветная. Первый раз в жизни, наверное, меня так по-настоящему накрыло. И Алексей из тюрьмы писал мне ободряющие письма. Это просто больше, чем я могу переварить, наверное. Это, в конце концов, история про возвращение. Я после начала войны довольно чётко ощутил, что единственный сценарий, при котором я вернусь, это сценарий, когда Алексей выходит из тюрьмы и ведёт какие-то новые политические кампании или занимает какую-то должность, а я его снимаю. Это понятная мне моя функция, в которой я неотделим от России, от нахождения в России. А теперь не знаю. Этого сценария больше нет".
Интервью Евгения Фельдмана целиком вы можете прочитать и посмотреть здесь:
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!