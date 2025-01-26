Фельдман о дружбе с Навальным и рижских чайках, о которых был в курсе политик

Фельдман фотографировал президентскую кампанию российского политика Алексея Навального. Снимать поездки оппозиционера по стране он начал ещё в феврале 2017 года. Пожалуй, все знают фотографии, на которых Навальный ест "Доширак", умывает лицо после того, как в него плеснули зелёнкой, или знаменитое фото политика и его команды, на котором они идут в ЦИК перед тем, как ему откажут в выдвижении.

"Я предложил им идею такого проекта, чтобы они оплачивали мою работу, возили меня, платили небольшой гонорар, потому что я всё-таки фрилансер, у меня не было никакого другого дохода. При этом публично от имени Алексея гарантировали бы мне полный доступ и то, что они не будут никак контролировать то, что я публикую. Это реально так весь год и работало. Я провёл весь год с Навальным, они потратили деньги, время и нервы на то, чтобы терпеть меня рядом, при этом действительно не ограничивая доступ и не видя мои фотографии до публикации. Я не уверен, что в истории мировой политики когда-то был политик, который соглашался бы на такие удивительные условия. Потому что это полная потеря контроля над своим имиджем".