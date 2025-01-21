ФОТО Как преобразится Скансте: новый парк и дополнительные улицы

Параллельно с благоустройством территории были проложены четыре новые улицы, призванные улучшить транспортное соединение района с остальной частью города.

Парк площадью почти 18 гектаров оборудован всем необходимым для отдыха и активного досуга.

Среди водных объектов и зеленых насаждений появились прогулочные тропинки, скейт-парк, площадки для игры в волейбол и детские городки.

Этот парк задуман не только как благоустроенный уголок природы, но и как важное дополнение в развитии района. Он обеспечивает местных жителей и гостей комфортным пространством для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.

Рижский муниципалитет давно рассматривает Скансте как ключевую зону для жилищного и бизнес-развития.

Раньше здешние участки находились в запустении, а теперь они превращаются в современную и удобную территорию, где приятно жить, работать и проводить время.

Созданная система подъездных путей делает район более доступным, что способствует его дальнейшей привлекательности.

Новый парк заложен в центре района, в границах улиц Лактас, Зирню и Сканстес.

Более семи гектаров пространства отведено под водно-ландшафтную часть. Здесь обустроены зоны отдыха, дорожки, велопарковки и другие элементы инфраструктуры, включая туалеты и фонтанчики с питьевой водой.

Обновление давно заброшенных зеленых зон велось с использованием средств европейских фондов.

Общие затраты составили 21,7 миллиона евро. Из них 4,6 миллиона выделено Европейским союзом, более 670 тысяч - из госбюджета Латвии, а примерно 16,5 миллиона профинансировали рижские налогоплательщики.

Открытие парка состоится весной.

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