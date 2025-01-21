Окружной суд Хельсинки арестовал танкер Eagle S, принадлежащий российскому "теневому флоту". Судебное решение было принято по запросу компаний, которым принадлежат поврежденные электрические и телекоммуникационные кабели. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.
Хельсинки арестовали российский танкер, подозреваемый в повреждении кабеля связи
Повреждения зафиксированы на электрическом кабеле Estlink 2, соединяющем Финляндию и Эстонию, а также на двух телекоммуникационных кабелях, принадлежащих финской компании Elisa.
Кабель Estlink 2 находится в совместной собственности компаний Fingrid и Elering, а телекоммуникационные кабели полностью принадлежат Elisa.
Кроме того, финская компания Cinia сообщила о повреждении принадлежащего ей подводного кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию. Этот инцидент произошел в ноябре 2024 года.
Компании-владельцы кабелей обвиняют в нанесении ущерба судоходную компанию Caravella из ОАЭ, которой принадлежит танкер Eagle S.
Инциденты с повреждением кабелей Estlink 2 и телекоммуникационных линий произошли 25 декабря 2024 года в экономической зоне Финляндии.
Танкер Eagle S, плавающий под флагом Островов Кука, был задержан финскими властями в конце декабря. Судно доставили на якорную стоянку вблизи города Порвоо.
Финская Центральная криминальная полиция наложила арест на судно, а окружной суд Хельсинки отклонил запрос владельца танкера Caravella об отмене ареста.
Таким образом, нынешний арест стал уже вторым решением суда, связанным с этим танкером, после аналогичного запроса со стороны компаний, чьи кабели были повреждены.
Финская полиция считает, что танкер мог повредить кабели якорем.
Также рассматривается версия о возможной саботаже в интересах России.
Из 21 члена экипажа танкера девяти запрещено покидать страну. Они подозреваются в причастности к повреждению кабелей.
Точная сумма ущерба пока не установлена.
Расследование продолжается, чтобы определить масштабы повреждений и обстоятельства произошедшего.
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