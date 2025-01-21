Хельсинки арестовали российский танкер, подозреваемый в повреждении кабеля связи

Повреждения зафиксированы на электрическом кабеле Estlink 2, соединяющем Финляндию и Эстонию, а также на двух телекоммуникационных кабелях, принадлежащих финской компании Elisa.

Кабель Estlink 2 находится в совместной собственности компаний Fingrid и Elering, а телекоммуникационные кабели полностью принадлежат Elisa.

Кроме того, финская компания Cinia сообщила о повреждении принадлежащего ей подводного кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию. Этот инцидент произошел в ноябре 2024 года.

Компании-владельцы кабелей обвиняют в нанесении ущерба судоходную компанию Caravella из ОАЭ, которой принадлежит танкер Eagle S.

Инциденты с повреждением кабелей Estlink 2 и телекоммуникационных линий произошли 25 декабря 2024 года в экономической зоне Финляндии.

Танкер Eagle S, плавающий под флагом Островов Кука, был задержан финскими властями в конце декабря. Судно доставили на якорную стоянку вблизи города Порвоо.

Финская Центральная криминальная полиция наложила арест на судно, а окружной суд Хельсинки отклонил запрос владельца танкера Caravella об отмене ареста.

Таким образом, нынешний арест стал уже вторым решением суда, связанным с этим танкером, после аналогичного запроса со стороны компаний, чьи кабели были повреждены.

Финская полиция считает, что танкер мог повредить кабели якорем.

Также рассматривается версия о возможной саботаже в интересах России.

Из 21 члена экипажа танкера девяти запрещено покидать страну. Они подозреваются в причастности к повреждению кабелей.

Точная сумма ущерба пока не установлена.

Расследование продолжается, чтобы определить масштабы повреждений и обстоятельства произошедшего.

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