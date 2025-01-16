Мультфильм "Поток" (Straume) совместного производства Латвии, Франции и Бельгии стал международной сенсацией - малобюджетная и независимая, эта медитативная история про конец света пережила премьеру в Каннах, стала триумфатором "Золотого глобуса" и всерьез рассматривается как лауреат грядущего "Оскара". Но кино (и мультипликация в том числе) - дело очень дорогостоящее, и TVNET+ решил поинтересоваться у создателей картины, в какую сумму обошлось ее производство и смогла ли она принести прибыль.
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Кот, который стоил миллионы: сколько заработал латвийский мультфильм "Поток"
Бюджет "Потока" составил 3,5 миллиона евро, серьезную часть суммы взяла на себя Латвия. Что касается финансовых успехов, латвийский продюсер мультфильма Матис Кажа подчеркнул, что его можно назвать прибыльным - что на самом деле большая редкость в независимом кино.