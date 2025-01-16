Чт, 16.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

Кот, который стоил миллионы: сколько заработал латвийский мультфильм "Поток"

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Главные герои Straume - Капибара, Лемур, Собака и Кот. В отличие от продукции Disney, они не разговаривают и ведут себя исключительно по-звериному
Главные герои Straume - Капибара, Лемур, Собака и Кот. В отличие от продукции Disney, они не разговаривают и ведут себя исключительно по-звериному Фото: Publicitātes foto

Мультфильм "Поток" (Straume) совместного производства Латвии, Франции и Бельгии стал международной сенсацией - малобюджетная и независимая, эта медитативная история про конец света пережила премьеру в Каннах, стала триумфатором "Золотого глобуса" и всерьез рассматривается как лауреат грядущего "Оскара". Но кино (и мультипликация в том числе) - дело очень дорогостоящее, и TVNET+ решил поинтересоваться у создателей картины, в какую сумму обошлось ее производство и смогла ли она принести прибыль.

Бюджет "Потока" составил 3,5 миллиона евро, серьезную часть суммы взяла на себя Латвия. Что касается финансовых успехов, латвийский продюсер мультфильма Матис Кажа подчеркнул, что его можно назвать прибыльным - что на самом деле большая редкость в независимом кино.

При этом продюсер признался, что пока самых мощных показателей мультфильм достиг в США и Франции. Удивил создателей и результат проката в далекой Мексике - там латвийский мультфильм за две недели собрал около

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх