Трамп планирует уволить с государственных должностей сотни оппонентов

Трамп на своей платформе Truth Social сообщил, что четыре человека уже уволены с должностей советников, и отметил, что это только вершина айсберга.

Трамп отметил, что Управление по работе с кадрами президента активно работает над тем, чтобы выявить и освободить от должности более тысячи назначенцев предыдущего президента, которые не соответствуют видению его администрации о том, как сделать Америку снова великой.

Один из уволенных - генерал в отставке Марк Милли, который был советником по вопросам инфраструктуры. Во время первого срока Трампа Милли занимал пост председателя Объединенного комитета начальников штабов, а затем стал одним из самых резких критиков Трампа.

Исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности отдельно объявил об увольнении начальника береговой охраны Линды Фаган, которая была назначена на эту должность при президенте Джо Байдене и стала первой женщиной, возглавившей один из шести видов вооруженных сил США.

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