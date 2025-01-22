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Грузовик под Кекавой сбил двух пешеходов: один погиб

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Авария
Авария Фото: Jure Divich/Shutterstock

Под Кекавой во вторник, 21 января, пешеход погиб в результате наезда грузового автомобиля, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В Берзменте Кекавской волости на автодороге Саласпилс - Бабите водитель грузового автомобиля Scania наехал на двух пешеходов. В результате ДТП один человек погиб, второго, женщину, с травмами доставили в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 117 ДТП, в которых пострадали восемь человек.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 415 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 185 в связи с превышением скорости.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два административных процесса и пять уголовных.

Кроме того, один уголовный процесс начат по факту управления транспортным средством, возможно, под воздействием наркотических веществ.

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