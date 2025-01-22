Под Кекавой во вторник, 21 января, пешеход погиб в результате наезда грузового автомобиля, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Грузовик под Кекавой сбил двух пешеходов: один погиб
В Берзменте Кекавской волости на автодороге Саласпилс - Бабите водитель грузового автомобиля Scania наехал на двух пешеходов. В результате ДТП один человек погиб, второго, женщину, с травмами доставили в медицинское учреждение.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 117 ДТП, в которых пострадали восемь человек.
Всего в сфере дорожного движения вынесено 415 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 185 в связи с превышением скорости.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два административных процесса и пять уголовных.
Кроме того, один уголовный процесс начат по факту управления транспортным средством, возможно, под воздействием наркотических веществ.
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