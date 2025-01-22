Вы когда-нибудь чувствовали, как ваше сердце колотится от волнения и восторга одновременно? Когда в прошлом году я впервые услышала о возможности принять участие в корпоративном чемпионате TVNET+ Stipro skrējiens ("Забег сильных"), меня переполняли воодушевляющие эмоции - я всегда хотела это сделать. Как журналист TVNET GRUPA я часто освещаю события со стороны, но на этот раз мне пришлось стать не автором повествования, а главным героем. Это была история о страхе и его преодолении, о грязи и силе командной работы, о стойкости и радости, которая приходит от разрушения ограничений, навязанных самому себе: "Я же не смогу это сделать!". Это моя личная история о том, как Stipro skrējiens сделал меня по-настоящему сильнее.
Фото ⟩ "Я же не смогу!" Как я преодолела страх и грязь на "Забеге сильных"
Первые этапы - первые препятствия
Настрой нашей команды из TVNET GRUPA был боевым. По прибытии на место соревнований мы увидели дистанцию, которая не казалась такой уж пугающей.
Однако, выйдя на трассу, я быстро поняла, что каждый километр здесь полон приключений и препятствий. Грязь, холодная вода, высокие конструкции и этапы разной сложности. Это был не обычный забег - это был курс выживания, где каждая секунда требовала самоотдачи.
Первый этап был разминочным, но вскоре начались препятствия, заставившие сердце биться чаще. Высокие стены, на которые нужно взбираться, грязь, в которой мы тонули, и так далее. После первых препятствий быстро закралась мысль, что я вряд ли дойду до конца.
Но именно в этот момент я почувствовала поддержку команды. Мои коллеги протягивали мне руки, подбадривали, замедляли темп бега, когда это было необходимо, и давали понять, что никто не бросит меня на этой трассе и что мы будем бороться вместе до конца.
Страшные прыжки
На этапе было место, которое я запомню навсегда. Нам приходилось прыгать с одного препятствия на другое на высоте в несколько метров. Когда я поднялась на первое сооружение и увидела, какое расстояние мне предстоит преодолеть, я начала немного паниковать. А что, если у меня не хватит сил прыгнуть?
Галерея: "Забег сильных"
Страх был реальным, и на мгновение я буквально застыла, сказав своим товарищам по команде, что не смогу этого сделать. В тот момент секунды, казалось, тянулись вечность, а в моей голове шли разговоры с самой собой.
"Хватит, - сказала я себе. - Это слишком. Ты не сможешь". Но затем люди вокруг меня - не только моя команда, но и другие участники - начали подбадривать меня.
"Ты можешь! Не думай! Прыгай!" Их крики прогнали мой страх, и, прежде чем я поняла, что делаю, я прыгнула.
Руками я ухватилась за второе препятствие, ноги дрожали от усилий, коллеги подтянули меня. Сердце билось так быстро... Когда я благополучно преодолела второе препятствие, меня охватило неописуемое чувство облегчения и гордости. Я сделала это! Дальше казалось уже легче.
Эмоции и борьба до финиша
По ходу трассы разные эмоции сменяли друг друга. Мои руки и ноги тряслись от усилий, а грязь буквально тянула к земле. Но люди вокруг, не только из нашей команды, были чрезвычайно отзывчивы. Каждый был готов протянуть руку помощи, подбодрить или просто улыбнуться.
Когда я наконец достигла финиша, ощущения были неописуемые. Я пролила много слез счастья. Мне удалось достичь того, что раньше казалось невозможным. Несколько синяков, усталость и холод уже не казались такими уж важными.
Спустя пару дней, когда я получила известие о том, что TVNET GRUPA заняла первое место в категории СМИ, я почувствовала не только удовлетворение, но и гордость. Речь шла не только о чемпионском титуле - это была история о командной работе, испытаниях и силе человеческого духа.
Stipro skrējiens многому меня научил, но одну вещь я хочу подчеркнуть особенно: все возможно, если верить в себя и свои силы. И это приключение, которым может насладиться практически каждый, если у него нет серьезных проблем со здоровьем или травм.
Призываю всех принять участие в "Забеге сильных" этого года. Независимо от того, являетесь ли вы опытным спортсменом или полным новичком, это приключение, которое вы запомните на всю жизнь.
Эмоции, трудности, вкус победы и радость свершений. Увидимся на трассе! Узнайте больше здесь.
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