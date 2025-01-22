Фото "Я же не смогу!" Как я преодолела страх и грязь на "Забеге сильных"

Галерея: "Забег сильных"

Страх был реальным, и на мгновение я буквально застыла, сказав своим товарищам по команде, что не смогу этого сделать. В тот момент секунды, казалось, тянулись вечность, а в моей голове шли разговоры с самой собой.

"Хватит, - сказала я себе. - Это слишком. Ты не сможешь". Но затем люди вокруг меня - не только моя команда, но и другие участники - начали подбадривать меня.

"Ты можешь! Не думай! Прыгай!" Их крики прогнали мой страх, и, прежде чем я поняла, что делаю, я прыгнула.

Руками я ухватилась за второе препятствие, ноги дрожали от усилий, коллеги подтянули меня. Сердце билось так быстро... Когда я благополучно преодолела второе препятствие, меня охватило неописуемое чувство облегчения и гордости. Я сделала это! Дальше казалось уже легче.

Эмоции и борьба до финиша

По ходу трассы разные эмоции сменяли друг друга. Мои руки и ноги тряслись от усилий, а грязь буквально тянула к земле. Но люди вокруг, не только из нашей команды, были чрезвычайно отзывчивы. Каждый был готов протянуть руку помощи, подбодрить или просто улыбнуться.

Stipro skrējiens Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Когда я наконец достигла финиша, ощущения были неописуемые. Я пролила много слез счастья. Мне удалось достичь того, что раньше казалось невозможным. Несколько синяков, усталость и холод уже не казались такими уж важными.

Stipro skrējiens Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Спустя пару дней, когда я получила известие о том, что TVNET GRUPA заняла первое место в категории СМИ, я почувствовала не только удовлетворение, но и гордость. Речь шла не только о чемпионском титуле - это была история о командной работе, испытаниях и силе человеческого духа.

Stipro skrējiens многому меня научил, но одну вещь я хочу подчеркнуть особенно: все возможно, если верить в себя и свои силы. И это приключение, которым может насладиться практически каждый, если у него нет серьезных проблем со здоровьем или травм.

Фото: Lauris Galsons / TVNET GRUPA

Призываю всех принять участие в "Забеге сильных" этого года. Независимо от того, являетесь ли вы опытным спортсменом или полным новичком, это приключение, которое вы запомните на всю жизнь.

Эмоции, трудности, вкус победы и радость свершений. Увидимся на трассе! Узнайте больше здесь.

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