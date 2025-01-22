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В Cейме призывают ввести для таксистов-украинцев требование знать госязык (1)

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Эдвин Шноре
Эдвин Шноре Фото: Ieva Leiniša/LETA

Депутат оппозиционного Национального объединения Эдвин Шноре подал предложения по поправкам к закону о поддержке гражданских жителей Украины, призвав ввести в отношении желающих работать таксистами украинских граждан требование знать государственный язык.

В настоящее время закон при регистрации украинских граждан в регистре водителей такси Автотранспортной дирекции такого требования не предусматривает.

Шноре также предлагает внести изменения, согласно которым работодатели смогут нанимать на работу граждан Украины без знания госязыка, если они находятся в Латвии менее трех лет. При этом, как указал депутат, такая работа может предоставляться до тех пор, пока незнание языка не мешает выполнению обязанностей.

В настоящее время закон предусматривает, что работодатели могут принимать на работу украинских граждан без знания госязыка, если это не мешает выполнению ими обязанностей.

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