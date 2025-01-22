"Что касается нашего дополнительного участия, то в готовности в порту Лиепаи находятся противоминные корабли", - подчеркнул командующий ВМС.

Поленц также отметил, что деятельность кораблей ВМС не ограничивается только территориальными водами Латвии, а охватывает более обширный регион.

Командующий ВМС подтвердил, что с 2022 года при мониторинге подводной инфраструктуры фиксировалась подозрительная деятельность гражданских судов.

"Трудно сказать, готовились ли они к проведению каких-либо диверсионных действий, но подозрительная активность была", - сказал он, пояснив, что в таких случаях внимание уделяется конкретным судам, и их спрашивают о целях их нахождения в данном районе.

Поленц добавил, что опрос экипажей судов через средства связи часто не дает результатов, поэтому важным фактором является физическое присутствие, когда корабль ВМС подходит к подозрительному судну.

Он рассказал, что при приближении военного корабля такие суда обычно либо меняют свои намерения и продолжают движение, либо их экипаж объясняет, что произошло.

"Например, если судно находится в дрейфе, мы предлагаем ему изменить местоположение, чтобы оно находилось подальше от нашей критической инфраструктуры", - отметил командующий ВМС.

В качестве примеров подозрительной активности Поленц назвал снижение скорости судна или его нахождение вне привычных судоходных маршрутов.

Командующий ВМС признал, что трудно определить их цели, пока никто не был "пойман с поличным".

"Возможно, это просто провокация для поддержания напряженности", - предположил он, заверив, что ВМС способны распознавать, что является подозрительным, а что нет.

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