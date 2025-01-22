С 2022 года Военно-морские силы (ВМС) Латвии неоднократно фиксировали подозрительную деятельность гражданских судов при мониторинге подводной инфраструктуры, сообщил агентству LETA командующий ВМС контр-адмирал Марис Поленц после заседания комиссии Сейма.
Депутаты Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, а также представители оборонного сектора сегодня, 22 января, на закрытом заседании обсудили миссию НАТО по патрулированию Балтийского моря для защиты подводных кабелей.
Ранее латвийские официальные лица заявляли, что Латвия готова предоставить один патрульный корабль для выполнения этой миссии.
Поленц после заседания пояснил, что ВМС не рассматривают это как отдельную миссию, поскольку с 2022 года ВМС выполняют распоряжение правительства по защите критически важной инфраструктуры.
Для этой цели выделен корабль, а также разработаны различные алгоритмы действий как для ВМС, так и для владельцев инфраструктуры. Корабль ВМС находится в море круглосуточно, семь дней в неделю.
Комментируя миссию НАТО, Поленц отметил, что теперь изменится сотрудничество и координация с кораблями других стран НАТО в определенных районах и вблизи критически важной инфраструктуры.
"Мы добавили дополнительные элементы сотрудничества с нашим кораблем", - сказал он, объясняя, что изменения касаются распределения районов патрулирования между кораблями НАТО и конкретным кораблем ВМС. Кроме того, введены новые модели обмена информацией и действий на случай возникновения инцидентов.
"Что касается нашего дополнительного участия, то в готовности в порту Лиепаи находятся противоминные корабли", - подчеркнул командующий ВМС.
Поленц также отметил, что деятельность кораблей ВМС не ограничивается только территориальными водами Латвии, а охватывает более обширный регион.
Командующий ВМС подтвердил, что с 2022 года при мониторинге подводной инфраструктуры фиксировалась подозрительная деятельность гражданских судов.
"Трудно сказать, готовились ли они к проведению каких-либо диверсионных действий, но подозрительная активность была", - сказал он, пояснив, что в таких случаях внимание уделяется конкретным судам, и их спрашивают о целях их нахождения в данном районе.
Поленц добавил, что опрос экипажей судов через средства связи часто не дает результатов, поэтому важным фактором является физическое присутствие, когда корабль ВМС подходит к подозрительному судну.
Он рассказал, что при приближении военного корабля такие суда обычно либо меняют свои намерения и продолжают движение, либо их экипаж объясняет, что произошло.
"Например, если судно находится в дрейфе, мы предлагаем ему изменить местоположение, чтобы оно находилось подальше от нашей критической инфраструктуры", - отметил командующий ВМС.
В качестве примеров подозрительной активности Поленц назвал снижение скорости судна или его нахождение вне привычных судоходных маршрутов.
Командующий ВМС признал, что трудно определить их цели, пока никто не был "пойман с поличным".
"Возможно, это просто провокация для поддержания напряженности", - предположил он, заверив, что ВМС способны распознавать, что является подозрительным, а что нет.
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