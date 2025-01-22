Два человека погибли в результате нападения с ножом; одна из жертв - ребенок

Нападение произошло в парке в южногерманском городе Ашаффенбург. Жертвами стали 41-летний мужчина и двухлетний ребенок.

Неподалеку от места преступления был задержан 28-летний мужчина из Афганистана.

Полиция заявила, что мотив нападения пока неизвестен, но инцидент не связан с терроризмом.

В городе на некоторое время было прекращено движение поездов, так как подозреваемый пытался скрыться по железнодорожным путям, однако он был быстро задержан, сообщили в полиции.

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