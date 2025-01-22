Премьер критикует руководство аэропорта за ситуацию с дронами

В интервью программе "900 секунд" премьер-министр рассказала, что после этого инцидента созванивалась с начальником Государственной полиции Армандом Руксом, чтобы спросить, почему полиция не действовала. По его словам, полиции не хватало полномочий.

В то же время премьер выразила уверенность, что у Государственной полиции есть право действовать в любой угрожающей ситуации. Если потребуется специально прописать это в законе, это будет сделано, подчеркнула глава правительства.

Также премьеру процитировали слова председателя правления аэропорта Риги Лайлы Одини, сказанные в программе Nekā personīga, о том, что в настоящее время ни закон, ни Кабинет министров не обязывают аэропорт внедрять системы обнаружения беспилотников. На вопрос, согласна ли она с этим, премьер подвергла критике руководство аэропорта.

"Получается, если правительство не подумало обо всем, что само руководство аэропорта должно было сделать, то оно этого не сделает. На мой взгляд, это плохое управление", - подчеркнула Силиня.

Премьер-министр отметила, что правительство не может думать за всех руководителей.

"Каждый руководитель должен знать, какова ситуация с угрозами и что происходит в его предприятии. Если он ждет, что кто-то со стороны придет и скажет, что ему делать, это ненормальная ситуация. Я бы раскритиковала это руководство аэропорта", - сказала она.

"Если были нужны такие правила, давно следовало обратиться в правительство с таким запросом", – добавила глава правительства.

Одновременно Силиня акцентировала внимание на важности обучения. По ее словам, не только в аэропорту, но и во многих учреждениях есть ощущение, что "придет кто-то со стороны и все сделает".

Премьер еще раз подчеркнула, что правительство предоставит службам все необходимые полномочия, если те считают, что их не было. "Но главное, чтобы у них были все инструменты и желание действовать", - заявила она.

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