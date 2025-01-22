Это очень большое число, учитывая, что для поддержки России было отправлено около 11 000 северокорейских солдат, отмечает корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

Неясно, где лечатся раненые, а также когда и в каком объеме они будут заменены. Однако уже сейчас очевидно, что северокорейский режим платит высокую цену за помощь России.

Основываясь на данных украинской и южнокорейской разведок, аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Северная Корея может потерять весь свой военный контингент, воюющий на стороне России в Курской области, к середине апреля.

Разведка Южной Кореи объясняет огромные потери северокорейских войск отсутствием понимания современных методов ведения войны, а также приказами, предписывающими северокорейским солдатам в Курской области совершать самоубийство, если им грозит плен.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января заявил, что Вооруженным силам Украины удалось взять в плен первых северокорейских солдат.

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