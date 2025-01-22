К середине января в Курской области в ходе боев между Россией и Украиной погибло около 1000 северокорейских солдат, а общее количество погибших и раненых северокорейцев составляет примерно 4000, сообщили западные официальные лица британской телерадиокомпании BBC на условиях анонимности.
Это очень большое число, учитывая, что для поддержки России было отправлено около 11 000 северокорейских солдат, отмечает корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.
Неясно, где лечатся раненые, а также когда и в каком объеме они будут заменены. Однако уже сейчас очевидно, что северокорейский режим платит высокую цену за помощь России.
Основываясь на данных украинской и южнокорейской разведок, аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Северная Корея может потерять весь свой военный контингент, воюющий на стороне России в Курской области, к середине апреля.
Разведка Южной Кореи объясняет огромные потери северокорейских войск отсутствием понимания современных методов ведения войны, а также приказами, предписывающими северокорейским солдатам в Курской области совершать самоубийство, если им грозит плен.
Президент Украины Владимир Зеленский 11 января заявил, что Вооруженным силам Украины удалось взять в плен первых северокорейских солдат.
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