"На обучение, не на войну". Что известно о солдатах из Северной Кореи, взятых в плен украинцами

По заявлению украинской стороны, у одного из пленных нашли российский военный билет, выданный на имя другого человека. Он рассказал, что родился в 2005 году и служит в армии КНДР с 2021 года в должности стрелка.

По данным СБУ (со слов пленного), он думал, что едет в Россию на обучение, а не на войну, при этом документ ему выдали в России осенью 2024 года. Он также сообщил, что некоторые боевые подразделения Северной Кореи в то время прошли недельную подготовку.

У другого солдата не было при себе никаких документов. По его показаниям, он 1999 года рождения и служит в должности снайпера-разведчика с 2016 года.

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Военный билет на имя жителя Тывы

Фотографии двух пленных солдат, где у одного из них забинтована голова и подбородок, а у другого обе руки, опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. «Не должно оставаться никаких сомнений в том, что российская армия зависит от военной помощи Северной Кореи», — заявил он.

Зеленский также поделился фотографией российского военного билета — в нем указано, что документ выдан на имя жителя Тывы Антонина Аранчына, родившегося в октябре 1998 года в тывинском городе Туране.