В минувшую пятницу, 17 января, в пространстве The Intelligent Space, расположенном в башнях Zunda Towers, состоялась презентация первого в Балтии направления вечеринок без алкоголя Endorfin. Организаторы отмечают, что основная цель проекта - "создать пространство, в котором свобода, осознанность и музыка объединят людей", сообщили RUS TVNET представители организаторов.
Фото ⟩ Вечеринки без алкоголя: в Латвии появилось новое мероприятие
В рамках мероприятия гостям предложили авторские безалкогольные коктейли, созданные на базе латвийской комбучи Rudy's Kombucha специально для этого события, а также полезные закуски, подчеркивающие концепцию здорового отдыха.
Гости, следуя дресс-коду в стиле фестиваля Burning Man, выбрали яркие образы, которые подчеркнули идею мероприятия - свободу самовыражения и творческий подход.
"Моя основная мотивация при создании проекта Endorfin - это объединение людей, которые разделяют осознанный и здоровый подход к вечеринкам. За рубежом трезвый формат отдыха - это уже не тренд, а норма. В Латвии мы с командой только начали развивать эту культуру, но я искренне хочу показать людям, что отдых без алкоголя может и должен быть насыщенным, ярким и запоминающимся", - рассказал основатель проекта Эдгар Козак, добавив, что эндорфин - гормон счастья, "который уже есть в нас, и нам не нужны дополнительные стимуляторы, чтобы почувствовать его".
Галерея: Вечеринка без алкоголя Endorfin
Первое мероприятие положило начало циклу ивентов, которые пройдут в странах Балтии в этом году. Кульминационный из них - фестиваль электронной музыки Endorfin, который пройдет в Риге на площади AB Dambis 24 мая.
"Поддержав первую вечеринку без алкоголя в Балтии, мы хотим показать, что радость и общение могут быть искренними и полноценными без вспомогательных катализаторов. Это прекрасная возможность вдохновить людей на здоровый и осмысленный отдых", - отметил совладелец и амбассадор бренда Rudy's Kombucha Эдгар Элбергс.
В течение вечера гости также могли посетить silent room (акустическую комнату) - пространство для индивидуальных консультаций с экспертом по работе с телесными зажимами и эмоциональным дискомфортом.
Участие в закрытой sober-вечеринке приняли более 80 гостей. Организаторы уже работают над следующим мероприятием, которое состоится в мае.
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