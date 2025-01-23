Видео Напряженная погоня в Риге. Водитель отказался остановиться и чуть не сбил пешехода

Вчера, 22 января, полицейские заметили автомобиль Hyundai с, как им показалось, техническими неисправностями и решили остановить его.

Через громкоговоритель стражи порядка велели водителю остановиться, но он не отреагировал и попытался скрыться. Сотрудники правоохранительных органов решили начать преследование.

Во время преследования правоохранители неоднократно призывали водителя Hyundai остановить автомобиль, но он не реагировал.

Во время бегства водитель Hyundai совершил множество опасных маневров, а также едва не сбил пешехода.

Учитывая, что водитель Hyundai был непредсказуем и опасен для окружающих участников дорожного движения, сотрудники правоохранительных органов решили использовать свои служебные автомобили в качестве специального средства для остановки убегающего водителя.

На улице Латгалес водитель автомобиля Hyundai был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, которые перегородили ему дорогу. Во время задержания автомобиль столкнулся с двумя служебными машинами полиции. В результате столкновения никто не пострадал.

За эти правонарушения сотрудники правоохранительных органов возбудили два административных дела - за невыполнение законных требований полиции об остановке транспортного средства (бегство) и за управление автомобилем с несоответствующим протектором шин.

Также было установлено, что автомобилем управлял мужчина 1999 года рождения, гражданин третьей страны, который оправдывал свое бегство тем, что его водительское удостоверение было выдано не в Латвии и поэтому он думал, что его могут наказать за это. Водитель не был в состоянии алкогольного опьянения.

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