ВИДЕО Режиссер "Потока" узнал о номинациях на "Оскар"

Зилбалодис поделился в Instagram видео, на котором он смотрит объявление номинантов на "Оскар" - рядом с ним находится собака, очень похожая на персонажа из фильма.

Напоминаем, что анимационный фильм Зилбалодиса будет бороться за победу в категориях "Лучший анимационный фильм" и "Лучший иностранный фильм".

"Поток" - анимационный фильм о коте-одиночке, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, Коту придется изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

За пределами Латвии анимационный фильм посмотрели, возможно, более двух миллионов зрителей. Фильм завоевал более 50 международных наград, включая премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм, обойдя пять других претендентов - это "Головоломка 2", "Моана 2", "Мемуары улитки", "Уоллес и Громит: Птичья месть" и "Дикий робот".

Церемония вручения "Оскара" пройдет в Лос-Анджелесе 3 марта с 2:00 до 5:00 по рижскому времени.