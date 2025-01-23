Победа "Потока". Впервые в истории латвийский фильм номинирован на "Оскар"! Даже на два!

Конкурентами "Потока" стали мультфильмы "Головоломка 2", "Уоллес и Громит: Птичья месть", "Дикий робот" и "Мемуары улитки".

Согласно прогнозам букмекеров, самый большой шанс получить статуэтку у "Дикого робота", но "Поток" является реальным претендентом на победу, особенно после того, как забрал награду "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм".

Кроме того, "Поток" номинирован в категории "Лучший иностранный фильм". Его конкурентами в этой номинации являются "Эмилия Перес", "Я все еще здесь", "Семя священного инжира" и "Девушка с иглой".

"Поток" получил множество престижных премий и номинаций. Например, он номинирован на премию BAFTA в двух категориях - "Лучший детский и семейный фильм" и "Лучший анимационный фильм".

Церемония вручения "Оскара" пройдет в Лос-Анджелесе 3 марта с 2:00 до 5:00 по рижскому времени.

Все номинанты на "Оскар-2025"

Лучший фильм

"Анора";

"Бруталист";

"Эмилия Перес";

"Конклав";

"Совершенный незнакомец";

"Субстанция";

"Дюна: Часть вторая";

"Злая: Сказка о ведьме Запада";

"Мальчишки из "Никеля";

"Я все еще здесь".

Лучший режиссер