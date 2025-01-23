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Победа "Потока". Впервые в истории латвийский фильм номинирован на "Оскар"! Даже на два!

Обновлено 23 января 2025, 16:00
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Фото статьи
Фото: publicitātes foto/TVNET kolāža

Сегодня, 23 января, Киноакадемия официально объявила, что латвийский мультфильм "Поток" стал номинантом на премию "Оскар" в категориях "Лучший анимационный фильм" и "Лучший иностранный фильм".

Конкурентами "Потока" стали мультфильмы "Головоломка 2", "Уоллес и Громит: Птичья месть", "Дикий робот" и "Мемуары улитки".

Согласно прогнозам букмекеров, самый большой шанс получить статуэтку у "Дикого робота", но "Поток" является реальным претендентом на победу, особенно после того, как забрал награду "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм".

Кроме того, "Поток" номинирован в категории "Лучший иностранный фильм". Его конкурентами в этой номинации являются "Эмилия Перес", "Я все еще здесь", "Семя священного инжира" и "Девушка с иглой".

"Поток" получил множество престижных премий и номинаций. Например, он номинирован на премию BAFTA в двух категориях - "Лучший детский и семейный фильм" и "Лучший анимационный фильм".

Церемония вручения "Оскара" пройдет в Лос-Анджелесе 3 марта с 2:00 до 5:00 по рижскому времени.

Все номинанты на "Оскар-2025"

Лучший фильм

  • "Анора";
  • "Бруталист";
  • "Эмилия Перес";
  • "Конклав";
  • "Совершенный незнакомец";
  • "Субстанция";
  • "Дюна: Часть вторая";
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада";
  • "Мальчишки из "Никеля";
  • "Я все еще здесь".

Лучший режиссер

  • Брэди Корбет ("Бруталист");
  • Шон Бэйкер ("Анора");
  • Жак Одиар ("Эмилия Перес");
  • Корали Фаржа ("Субстанция");
  • Джеймс Мэнголд ("Совершенный незнакомец").

Лучший актер

  • Эдриан Броуди ("Бруталист");
  • Тимоти Шаламе ("Совершенный незнакомец");
  • Ральф Файнс ("Конклав");
  • Колман Доминго ("Синг-Синг");
  • Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа").

Лучшая актриса

  • Деми Мур ("Субстанция");
  • Майки Мэдисон ("Анора");
  • Карла София Гаскон ("Эмилия Перес");
  • Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада");
  • Фернанда Торрес ("Я все еще здесь").

Лучшая актриса второго плана

  • Зои Салдана ("Эмилия Перес");
  • Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада");
  • Изабелла Росселлини ("Конклав");
  • Фелисити Джонс ("Бруталист");
  • Моника Барбаро ("Совершенный незнакомец").

Лучший актер второго плана

  • Киран Калкин ("Настоящая боль");
  • Гай Пирс ("Бруталист");
  • Юра Борисов ("Анора");
  • Эдвард Нортон ("Совершенный незнакомец");
  • Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа").

Лучший анимационный фильм

  • "Поток";
  • "Головоломка 2";
  • "Уоллес и Громит: Птичья месть";
  • "Дикий робот";
  • "Мемуары улитки".

Лучший иностранный фильм

  • "Поток";
  • "Эмилия Перес";
  • "Я все еще здесь";
  • "Семя священного инжира";
  • "Девушка с иглой".

Лучший оригинальный сценарий

  • "Анора";
  • "Бруталист";
  • "Субстанция";
  • "Настоящая боль";
  • "Пятое сентября".

Лучший адаптированный сценарий

  • "Конклав";
  • "Эмилия Перес";
  • "Мальчишки из "Никеля";
  • "Синг-Синг";
  • "Совершенный незнакомец".

Лучшая операторская работа

  • "Бруталист";
  • "Дюна: Часть вторая";
  • "Носферату";
  • "Мария";
  • "Эмилия Перес".

Лучший документальный фильм

  • "Нет другой земли";
  • "Сахарный тростник";
  • "Дневники черного ящика";
  • "Саундтрек к государственному перевороту";
  • "Фарфоровая война".

Лучший дизайн костюмов

  • "Злая: Сказка о ведьме Запада";
  • "Носферату";
  • "Конклав";
  • "Гладиатор 2";
  • "Совершенный незнакомец".

Лучший макияж и прически

  • "Субстанция";
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада";
  • "Другой человек";
  • "Носферату";
  • "Эмилия Перес".

Лучшая работа художника-постановщика

  • "Злая: Сказка о ведьме Запада";
  • "Дюна: Часть вторая";
  • "Бруталист";
  • "Конклав";
  • "Носферату".

Лучший монтаж

  • "Анора";
  • "Конклав";
  • "Эмилия Перес";
  • "Бруталист";
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада".

Лучший звук

  • "Злая: Сказка о ведьме Запада";
  • "Дикий робот";
  • "Дюна: Часть вторая";
  • "Совершенный незнакомец";
  • "Эмилия Перес".

Лучшие визуальные эффекты

  • "Дюна: Часть вторая";
  • "Планета обезьян: Новое царство";
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада";
  • "Быть лучше: История Робби Уильямса";
  • "Чужой: Ромул".

Лучшая песня

  • El Mal - "Эмилия Перес";
  • Mi Camino - "Эмилия Перес";
  • The Journey - "Батальон 6888";
  • Like a Bird - "Синг-Синг";
  • Never Too Late - "Элтон Джон: Никогда не поздно".

Лучший саундтрек

  • "Бруталист";
  • "Конклав";
  • "Эмилия Перес";
  • "Дикий робот";
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада".

Лучший короткометражный документальный фильм

  • "Смерть за номерами";
  • "Страж";
  • "Инцидент";
  • "Инструменты бьющегося сердца";
  • "Единственная девушка в оркестре".

Лучший игровой короткометражный фильм

  • "Ануджа";
  • "Я не робот";
  • "Последний рейнджер";
  • "Залог";
  • "Человек, который не мог молчать".

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • "Прекрасные мужчины";
  • "В тени кипариса";
  • "Волшебные конфеты";
  • "Путешествие в поисках чудес";
  • "Фу!".

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