Сегодня, 23 января, Киноакадемия официально объявила, что латвийский мультфильм "Поток" стал номинантом на премию "Оскар" в категориях "Лучший анимационный фильм" и "Лучший иностранный фильм".
Победа "Потока". Впервые в истории латвийский фильм номинирован на "Оскар"! Даже на два!
Конкурентами "Потока" стали мультфильмы "Головоломка 2", "Уоллес и Громит: Птичья месть", "Дикий робот" и "Мемуары улитки".
Согласно прогнозам букмекеров, самый большой шанс получить статуэтку у "Дикого робота", но "Поток" является реальным претендентом на победу, особенно после того, как забрал награду "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм".
Кроме того, "Поток" номинирован в категории "Лучший иностранный фильм". Его конкурентами в этой номинации являются "Эмилия Перес", "Я все еще здесь", "Семя священного инжира" и "Девушка с иглой".
"Поток" получил множество престижных премий и номинаций. Например, он номинирован на премию BAFTA в двух категориях - "Лучший детский и семейный фильм" и "Лучший анимационный фильм".
Церемония вручения "Оскара" пройдет в Лос-Анджелесе 3 марта с 2:00 до 5:00 по рижскому времени.
Все номинанты на "Оскар-2025"
Лучший фильм
- "Анора";
- "Бруталист";
- "Эмилия Перес";
- "Конклав";
- "Совершенный незнакомец";
- "Субстанция";
- "Дюна: Часть вторая";
- "Злая: Сказка о ведьме Запада";
- "Мальчишки из "Никеля";
- "Я все еще здесь".
Лучший режиссер
- Брэди Корбет ("Бруталист");
- Шон Бэйкер ("Анора");
- Жак Одиар ("Эмилия Перес");
- Корали Фаржа ("Субстанция");
- Джеймс Мэнголд ("Совершенный незнакомец").
Лучший актер
- Эдриан Броуди ("Бруталист");
- Тимоти Шаламе ("Совершенный незнакомец");
- Ральф Файнс ("Конклав");
- Колман Доминго ("Синг-Синг");
- Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа").
Лучшая актриса
- Деми Мур ("Субстанция");
- Майки Мэдисон ("Анора");
- Карла София Гаскон ("Эмилия Перес");
- Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада");
- Фернанда Торрес ("Я все еще здесь").
Лучшая актриса второго плана
- Зои Салдана ("Эмилия Перес");
- Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада");
- Изабелла Росселлини ("Конклав");
- Фелисити Джонс ("Бруталист");
- Моника Барбаро ("Совершенный незнакомец").
Лучший актер второго плана
- Киран Калкин ("Настоящая боль");
- Гай Пирс ("Бруталист");
- Юра Борисов ("Анора");
- Эдвард Нортон ("Совершенный незнакомец");
- Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа").
Лучший анимационный фильм
- "Поток";
- "Головоломка 2";
- "Уоллес и Громит: Птичья месть";
- "Дикий робот";
- "Мемуары улитки".
Лучший иностранный фильм
- "Поток";
- "Эмилия Перес";
- "Я все еще здесь";
- "Семя священного инжира";
- "Девушка с иглой".
Лучший оригинальный сценарий
- "Анора";
- "Бруталист";
- "Субстанция";
- "Настоящая боль";
- "Пятое сентября".
Лучший адаптированный сценарий
- "Конклав";
- "Эмилия Перес";
- "Мальчишки из "Никеля";
- "Синг-Синг";
- "Совершенный незнакомец".
Лучшая операторская работа
- "Бруталист";
- "Дюна: Часть вторая";
- "Носферату";
- "Мария";
- "Эмилия Перес".
Лучший документальный фильм
- "Нет другой земли";
- "Сахарный тростник";
- "Дневники черного ящика";
- "Саундтрек к государственному перевороту";
- "Фарфоровая война".
Лучший дизайн костюмов
- "Злая: Сказка о ведьме Запада";
- "Носферату";
- "Конклав";
- "Гладиатор 2";
- "Совершенный незнакомец".
Лучший макияж и прически
- "Субстанция";
- "Злая: Сказка о ведьме Запада";
- "Другой человек";
- "Носферату";
- "Эмилия Перес".
Лучшая работа художника-постановщика
- "Злая: Сказка о ведьме Запада";
- "Дюна: Часть вторая";
- "Бруталист";
- "Конклав";
- "Носферату".
Лучший монтаж
- "Анора";
- "Конклав";
- "Эмилия Перес";
- "Бруталист";
- "Злая: Сказка о ведьме Запада".
Лучший звук
- "Злая: Сказка о ведьме Запада";
- "Дикий робот";
- "Дюна: Часть вторая";
- "Совершенный незнакомец";
- "Эмилия Перес".
Лучшие визуальные эффекты
- "Дюна: Часть вторая";
- "Планета обезьян: Новое царство";
- "Злая: Сказка о ведьме Запада";
- "Быть лучше: История Робби Уильямса";
- "Чужой: Ромул".
Лучшая песня
- El Mal - "Эмилия Перес";
- Mi Camino - "Эмилия Перес";
- The Journey - "Батальон 6888";
- Like a Bird - "Синг-Синг";
- Never Too Late - "Элтон Джон: Никогда не поздно".
Лучший саундтрек
- "Бруталист";
- "Конклав";
- "Эмилия Перес";
- "Дикий робот";
- "Злая: Сказка о ведьме Запада".
Лучший короткометражный документальный фильм
- "Смерть за номерами";
- "Страж";
- "Инцидент";
- "Инструменты бьющегося сердца";
- "Единственная девушка в оркестре".
Лучший игровой короткометражный фильм
- "Ануджа";
- "Я не робот";
- "Последний рейнджер";
- "Залог";
- "Человек, который не мог молчать".
Лучший короткометражный анимационный фильм
- "Прекрасные мужчины";
- "В тени кипариса";
- "Волшебные конфеты";
- "Путешествие в поисках чудес";
- "Фу!".
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