"Если мы не заключим "сделку", причем быстро, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продается Россией в Соединенных Штатах, как и другими участвующими странами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США отметил, что не стремится навредить России и что у него "всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным".

"При все при этом я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу. Соглашайтесь немедленно, и остановите эту идиотскую войну!" - добавил Трамп.

Сейчас Трамп занял более жесткую позицию, чем на пресс-конференции в Белом доме во вторник, 21 января, когда он заявил, что введение новых санкций против России в случае отказа Путина от переговоров "звучит правдоподобно".

В понедельник, 20 января, президент США сказал, что Путин "разрушает Россию, не участвуя в сделке".

По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил ему, что хочет достичь мирного соглашения, чтобы прекратить войну.

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