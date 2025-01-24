Более 10 регионов России подверглись в ночь на пятницу, 24 января, атакам беспилотников. Согласно сообщению министерства обороны РФ, над 13 регионами в общей сложности был перехвачен и уничтожен 121 дрон. По данным ведомства, 37 беспилотников были сбиты над Брянской областью, 20 - над Рязанской, по 17 - над Курской и Саратовской, семь - над Ростовской, шесть - над Московской, шесть - над Белгородской, три - над Воронежской, по два - над Тульской, Орловской и Липецкой, один - над Москвой и еще один - над оккупированным Крымом.