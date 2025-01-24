ВИДЕО Потап выпустил скандальный клип про вечеринку с Трампом

Slavic Balagan, в имени которого уже кроется фирменный каламбур, - это творческое альтер-эго популярного украинского рэпера Потапа (Алексей Потапенко), некогда покорившего СНГ в дуэте "Потап и Настя" с ныне женой Настей Каменских. Харизматичный парень в цветастых трениках - квинтэссенция славянского драйва и восточноевропейской культуры, какой ее видят жители далеких стран.

20 января, в день инаугурации Дональда Трампа, Slavic Balagan презентовал свою дебютную видеоработу Trumpumpum, где Эммануэль Макрон, принц Уильям, Олаф Шольц, Илон Маск и многие другие мировые лидеры впервые собираются на вечеринке, чтобы поздравить Дональда Трампа с новым статусом президента. Естественно, под предводительством Slavic Balagan.

Скандальная премьера успела наделать шума в социальных сетях и информационном пространстве.

Напомним, с первого дня полномасштабной войны и нападения России на Украину Алексей Потапенко занял активную проукраинскую позицию, резко осудил агрессора и перманентно поддерживает свою страну через благотворительные и социальные инициативы.

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