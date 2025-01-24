Видео В Резекненском крае водитель Volvo летел почти 200 км/ч и был сурово наказан

21 января этого года в 9:27 сотрудники отдела реагирования Латгальского регионального управления Госполиции в Резекненском крае на 96-м километре автодороги А12 по направлению в сторону Резекне заметили сильно спешащий автомобиль Volvo S60, водитель которого значительно превысил разрешенную скорость, в частности, ехал со скоростью 188 км/ч в месте, где разрешено 90 км/ч. Полицейские включили специальные световые сигналы служебного автомобиля и велели водителю остановиться.

Остановив автомобиль, стражи порядка выяснили, что за рулем находится мужчина 1975 года рождения и у него нет водительских прав. За нарушения был начат уголовный процесс по статье 312(2) Уголовного закона, то есть за уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы или ограничения прав. Предусматриваемое наказание за такое преступление - лишение свободы на срок не более одного года, либо временное лишение свободы, либо испытательный срок, либо общественные работы, либо штраф.

Также было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 55(261) Закона о дорожном движении и статье 101 Закона о дорожном движении. Водитель был оштрафован на 1800 евро и лишен права управления транспортным средством на три года.

Стражи порядка также доставили мужчину в местное медучреждение, так как возникли подозрения, что он, возможно, находился под влиянием наркотических веществ.

Госполиция призывает водителей не проявлять безрассудства на дороге и соблюдать скоростной режим, поскольку каждый водитель несет ответственность за свою безопасность и безопасность других участников дорожного движения.

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