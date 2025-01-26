Скелеты в шкафу Меган и Гарри, раскрытые в статье Vanity Fair

Меган - хулиганка и интриганка, которая играет людьми, двигая их, как шахматные фигуры. Гарри - заблудшая душа, которая не понимает, чем хочет заниматься. Действительно ли у Гарри в этих отношениях есть эдипов комплекс и рассматривала ли Меган идею книги "После развода"? Меган и Гарри на обложке февральского номера знаменитого Vanity Fair - это честь или унижение? Почему статья "Внутри больших бизнес-амбиций принца Гарри и Меган Маркл спустя 5 лет после их королевского ухода" так взволновала общественность, которая не любит, когда Меган и Гарри называют американскими аферистами?