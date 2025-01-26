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Скелеты в шкафу Меган и Гарри, раскрытые в статье Vanity Fair

Перевод: rus.tvnet.lv
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Меган - хулиганка и интриганка, которая играет людьми, двигая их, как шахматные фигуры. Гарри - заблудшая душа, которая не понимает, чем хочет заниматься. Действительно ли у Гарри в этих отношениях есть эдипов комплекс и рассматривала ли Меган идею книги "После развода"? Меган и Гарри на обложке февральского номера знаменитого Vanity Fair - это честь или унижение? Почему статья "Внутри больших бизнес-амбиций принца Гарри и Меган Маркл спустя 5 лет после их королевского ухода" так взволновала общественность, которая не любит, когда Меган и Гарри называют американскими аферистами?

Хотя когда-то пара выбрала Vanity Fair единственным изданием, для которого герцогиня Сассекская в 2017 году дала предсвадебное интервью под названием "Без ума от Гарри", на этот раз издание выложило на стол другие карты. Кстати, если вдуматься, "библия" знаменитостей, или издание VF, вряд ли бы решилась поместить Меган на обложку, если бы она была всего лишь актрисой сериала Suits. Это заслуга статуса "невеста принца"…

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