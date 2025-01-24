Телеканал "Дождь" готов оспаривать аннулирование разрешения на вещание в Латвии

Информация должна быть оценена с точки зрения латвийской аудитории: соответствует ли она демократическим принципам, свободе слова и общественным интересам. В данном случае ответ был отрицательным.

При оценке, насколько серьезно нарушение и оправдано ли аннулирование лицензии, суд также учел другие административные дела против канала.

Например, дело о нарушении требований латышского языка, которое все еще рассматривается, или использование термина "наша армия" в отношении российской армии, что могло создать впечатление, будто российские вооруженные силы идентичны латвийским.

Также было зафиксировано отображение Крыма как части России, что является ложной информацией. Эти нарушения были учтены при оценке пропорциональности наказания, и их совокупность привела к решению аннулировать лицензию.

В апелляции канал указал, что NEPLP назвал "Дождь" "угрозой национальной безопасности", основываясь на одном инциденте, упомянутом в письме Службы государственной безопасности. Этот инцидент касался заявления бывшего сотрудника канала в эфире, которое было отозвано и удалено, а сам сотрудник уволен. Каналу неясно, как "Дождь" мог угрожать национальной безопасности, учитывая предпринятые меры.

"Не нужно юридического образования, чтобы заметить противоречия в решении суда. Суд заявляет, что рассматривает только период деятельности TV Rain в Латвии - с июля 2022 года. Однако в том же решении упоминаются события, связанные с "Дождем" в 2017 году. Это лишь один пример", - отметил канал.

"Позиция регулятора угрожает свободе слова. Решение NEPLP наказать портал TVNET подтверждает эти опасения. Оспаривая решение суда, мы также выражаем поддержку гражданскому обществу Латвии в борьбе за свободу слова и защиту независимых СМИ в демократическом обществе, включая во время войны", - говорилось в заявлении "Дождя".

Ранее сообщалось, что новую лицензию для вещания канал получил в Нидерландах. "Дождь" заявил, что не будет пытаться вернуть латвийскую лицензию, так как неизвестно, сколько времени займет судебный процесс. Чтобы как можно быстрее восстановить вещание в кабельных сетях, была получена нидерландская лицензия.

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