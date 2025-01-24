Работающий в эмиграции независимый российский телеканал "Дождь" готов защищать свою репутацию и в европейских судах, если проиграет все судебные инстанции в Латвии по делу об аннулировании лицензии латвийской компании SIA TV Rain. Об этом журналистам перед заседанием суда заявил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
Телеканал "Дождь" готов оспаривать аннулирование разрешения на вещание в Латвии
Сегодня, 24 января, Административный апелляционный суд продолжает рассматривать спор между телеканалом и Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании вещания канала в Латвии.
Дзядко подчеркнул, что телеканал не намерен возвращаться к работе в Латвии, но спор с NEPLP важен для компании, поскольку это вопрос репутации телеканала, а также вопрос обеспечения свободы прессы.
В ходе судебного заседания Дзядко вновь заявил, что, по его мнению, телеканал не представлял угрозу безопасности Латвии, что было основанием для аннулирования лицензии.
В суд в качестве эксперта была приглашена профессор, бывший омбудсмен латвийских общественных СМИ Анда Рожукалне. Против приглашения Рожукалне возражали представители NEPLP, указав на то, что она неоднократно критиковала работу совета и призывала к изменению его состава.
Представители NEPLP считают, что Рожукалне не сможет быть объективной, комментируя данное дело.
Судебный состав не согласился с доводами представителей совета, пояснив, что заслушивание Рожукалне в рамках заседания не является предоставлением свидетельских показаний. Ее приглашение направлено исключительно на более глубокое понимание узкой темы - работы и структуры СМИ.
Ранее оглашение решения планировалось 25 апреля прошлого года, затем 20 июня, но позднее было решено возобновить рассмотрение дела.
Суд первой инстанции ранее оставил в силе решение NEPLP об аннулировании лицензии телеканала.
Суд указал, что свобода выражения может быть ограничена в определенных случаях, например, если нарушается запрет на призывы, угрожающие государственной безопасности или общественному порядку.
В частности, часть 7 статьи 26 Закона об электронных СМИ Латвии предусматривает ограничение в создании программ: программа не должна содержать призывов, угрожающих государственной безопасности или существенно угрожающих общественному порядку и безопасности.
Суд пояснил, что NEPLP инициировал против заявителя несколько административных процессов. В данном деле основным нарушением стал эфир от 1 декабря 2022 года, где журналист канала "Дождь" рассказывал об условиях жизни мобилизованных россиян и упомянул, что многим солдатам можно было бы помочь с оборудованием и элементарными удобствами на фронте.
Суд напомнил, что Россия признана агрессором как международным сообществом, так и Латвией.
Призывы поддерживать вооруженные силы агрессора угрожают безопасности Латвии, поскольку она граничит с Россией, развязавшей вооруженный конфликт и вторгшись в независимую Украину. Несмотря на признание "Дождя" как независимого российского СМИ, суд отметил, что это лишь один из аспектов.
В данном деле рассматривался эфир, в котором прозвучал призыв поддерживать, в том числе материально, вооруженные силы России, что в Латвии считается преступлением. Суд подчеркнул, что этот призыв необходимо оценивать в контексте геополитической и исторической ситуации Латвии.
Информация должна быть оценена с точки зрения латвийской аудитории: соответствует ли она демократическим принципам, свободе слова и общественным интересам. В данном случае ответ был отрицательным.
При оценке, насколько серьезно нарушение и оправдано ли аннулирование лицензии, суд также учел другие административные дела против канала.
Например, дело о нарушении требований латышского языка, которое все еще рассматривается, или использование термина "наша армия" в отношении российской армии, что могло создать впечатление, будто российские вооруженные силы идентичны латвийским.
Также было зафиксировано отображение Крыма как части России, что является ложной информацией. Эти нарушения были учтены при оценке пропорциональности наказания, и их совокупность привела к решению аннулировать лицензию.
В апелляции канал указал, что NEPLP назвал "Дождь" "угрозой национальной безопасности", основываясь на одном инциденте, упомянутом в письме Службы государственной безопасности. Этот инцидент касался заявления бывшего сотрудника канала в эфире, которое было отозвано и удалено, а сам сотрудник уволен. Каналу неясно, как "Дождь" мог угрожать национальной безопасности, учитывая предпринятые меры.
"Не нужно юридического образования, чтобы заметить противоречия в решении суда. Суд заявляет, что рассматривает только период деятельности TV Rain в Латвии - с июля 2022 года. Однако в том же решении упоминаются события, связанные с "Дождем" в 2017 году. Это лишь один пример", - отметил канал.
"Позиция регулятора угрожает свободе слова. Решение NEPLP наказать портал TVNET подтверждает эти опасения. Оспаривая решение суда, мы также выражаем поддержку гражданскому обществу Латвии в борьбе за свободу слова и защиту независимых СМИ в демократическом обществе, включая во время войны", - говорилось в заявлении "Дождя".
Ранее сообщалось, что новую лицензию для вещания канал получил в Нидерландах. "Дождь" заявил, что не будет пытаться вернуть латвийскую лицензию, так как неизвестно, сколько времени займет судебный процесс. Чтобы как можно быстрее восстановить вещание в кабельных сетях, была получена нидерландская лицензия.
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