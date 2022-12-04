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Липину интересно ⟩ Ой, кажется, "Дождь" закрывается

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Ой, кажется, "Дождь" закрывается
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Журналист Алексей Коростылев, министр обороны Артис Пабрикс, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко.
Журналист Алексей Коростылев, министр обороны Артис Пабрикс, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко. Фото: TVNET kolāža

Конец рабочей недели ознаменовался громким скандалом - телеканал "Дождь" нарушил правила, был оштрафован на 10 тысяч евро и сразу же попал под проверку за еще одну очень сомнительную формулировку. "Пособники Кремля!" - вскричали те, кто давно таил эту мысль. "Цензура!" - присоединились любители критиковать власть по любому поводу. "Ни то, ни другое", - робко возражу я. Что не отменяет того факта, что по метафорическим граблям радостно прошлись все участники процесса.

Подробную хронологию описывать не буду, если вы вдруг пропустили главное событие начала декабря - можно прочитать всю цепочку событий.

Я же хочу рассмотреть произошедшее сразу с трех точек зрения.

Про журналиста

Алексей Коростелев работал на "Дожде" восемь лет. Я не могу назвать себя постоянным зрителем телеканала, но то, что я видел от Коростылева, мне нравилось. Причем работал он не только на "Дожде", вот его классный сюжет о футбольных фанатах для YouTube-канала "Редакция".

Но это не отменяет того факта, что Коростылев ошибся. И очень сильно.

Разумеется, все те, кто ждал ошибки от "Дождя" (о них подробнее будет ниже), сделали стойку на то, что "вот и проговорились, притворялись хорошими, а на самом деле за Путина все там".

Те же, кто за "Дождем" следит давно, встали в ровно противоположную позицию. Все, кто достаточно долго работал в прямом эфире, ошибались. Иногда путались факты, иногда даже имена и должности. И иногда, заполняя пустоту, ты можешь все что угодно.

Лично мое мнение - странно подозревать единственный уцелевший российский оппозиционный телеканал в спонсировании российской армии. И уж тем более Коростылева, который, например, какое-то время вел прекрасную передачу Fake News, где забавно комментировал настоящую и страшную российскую пропаганду, приводя в ответ факты и проверенную информацию.

Разумеется, слов нет, это очень и очень плохая формулировка. Но на основе одной ошибки делать далеко идущие выводы, которые противоречат многолетней истории телеканала - совсем не рационально.

"Но как можно объяснить такую ошибку?". Да очень просто. Главред "Дождя" Тихон Дзядко все объяснил.

"Дождь" не спонсировал и не спонсирует российскую армию. Они узнают эти истории, чтобы они послужили предупреждением для тех, кто в России раздумывает, идти ли им в военкомат. Вот так все просто.

Но это все личное отношение. Мы не знаем ничего. Может, Алексей все эти годы был двойным агентом Кремля в тени, и вот правда вскрылась!

Но если оставаться максимально объективным, то конкретно Коростылев допустил ошибку. Большую, но одну. Вот мы и переходим к следующей главе.

Про "Дождь"

Поднимите руку те, кто никогда не ошибался на работе. Смелее-смелее. Так, те, кто в своей жизни работал меньше недели, не считаются. Вот то-то же.

Банально, но факт - мы все совершаем ошибки. И увольнение за первую же крупную ошибку - это явный перебор. Такой поток персонала затопит любую компанию.

Справедливости ради - мы не знаем всей внутренней кухни "Дождя". Возможно, Алексей Коростылев был злостным нарушителем: опаздывал, подводил, и вот эта ошибка просто стала последней каплей.

Но, судя по тому, как увольнение Алексея объясняют Тихон Дзядко и Екатерина Котрикадзе, и судя по "самоотводу" шеф-редактора злополучной передачи Владимира Роменского - причиной такого наказания стала именно фраза про "помощь российским солдатам".

И если это и правда так, то вынужден присоединиться ко многим известным русскоязычным журналистам - "Дождь" совершил ошибку.

Возможно, таким образом они надеются смягчить наказание от латвийских властей. Мне лично кажется, что это пустые надежды, но поживем-увидим.

Сам Коростылев в своем посте написал, что никакой "скрытой обиды" у него нет. Так что, возможно, если "Дождь" все-таки выгонят из Латвии (а вероятность этого, как мне кажется, крайне высока), он вернется на работу в офис какой-нибудь другой страны, где на ошибки в прямом эфире смотрят менее строго.

Но мне кажется, что оставшиеся в строю журналисты "Дождя" могут немного напрячься - увидев, как мало нужно, чтобы родное СМИ их выгнало. Вот уже стало известно об уходе с канала журналистки Маргариты Лютовой. Будут ли еще несогласные?

Впрочем, с другой стороны, человека, который вывел в эфир карту, где Крым является частью России - не уволили. Или автора текста, где российская армия называется "наша армия". А ведь это отдельные истории. И за них "Дождь" уже оштрафовали на 10 тысяч евро. А "дело Коростылева" еще идет. При этом уволен оказался именно он. Интересная дихотомия...

Про Латвию

"Дождь" - все-таки гости в нашей стране. А вот друг с другом нам еще жить и жить. Так что теперь давайте обсудим реакцию Латвии. Потому что тут "молодцы" практически все.

NEPLP я трогать не буду. По крайней мере на первый взгляд, они действовали строго по инструкции. Да и в целом их деятельность - тема отдельной статьи.

Но сразу встрепенулись те, кому "Дождь" не давал покоя.

Господин пока еще министр обороны Артис Пабрикс, есть вопрос. А вам точно комфортно в "либеральной" партии? Потому что ваше желание запретить и выгнать куда ближе партиям со, скажем так, строгими устоями.

Худрук Нового театра Алвис Херманис еще неделю назад защищал актрису Чулпан Хаматову, которая, не желая того, оказалась в центре скандала, победив в номинации "Лучшая актриса". Не помогла и речь, сказанная на латышском без бумажки.

"Как так, - возмущалась просвещенная общественность. - Еще недавно она доверенное лицо Путина, а тут - раз! - и обскакала наших талантливых актрис? Не дело!"

Но господин Херманис выкатил пост. Мол, Хаматова не поддерживает войну, сбежала от Путина и теперь всячески его осуждает. Так что отстаньте от нее.

Так "Дождь", товарищ режиссер, тоже сбежал. И тоже обвиняет в войне Путина. И расследует военные преступления, совершенные российскими войсками.

Но нет, они имели наглость без лишнего подобострастия поговорить с мэром Риги Мартиньшем Стакисом, так что пусть валят обратно в Кремль.

А вот в защиту "Дождя". Или хорошо, не в защиту, но хотя бы с сочувствием к "Дождю" выступают лишь редкие отдельные личности, в большинстве своем русскоязычные журналисты из Латвии.

Зато молчат президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш (ну да, он же в отпуске), господин Стакис и многие-многие другие, которые так радостно приветствовали "Дождь" менее полугода назад.

Пожалуй, самой спокойной была реакция министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. Просто потому, что он попросил не торопиться с выводами, а дождаться результатов расследования. Правда, боюсь, что если результатом расследования станет "Выслать этих псевдохороших русских", то сомнений в этом и у господина Ринкевича не будет.

И ведь только 21 ноября у Юрия Дудя вышло интервью, в котором нобелевский лауреат Дмитрий Муратов благодарит Ригу и Латвию за создание международного журналистского хаба.

Мне вот интересно, какой страной себя хочет видеть Латвия? Гордой и неприступной? Тогда зачем пускать "Дождь" - запретили бы все российские СМИ скопом, и дело с концом.

Или мы хотим быть открыты миру? Тогда, быть может, чуть отпустим вожжи? Какие СМИ к нам сейчас захотят приехать? Какие бизнесы?

Надо выбирать сейчас, потому что на двух стульях мы не усидим.

Про страх

Впрочем, постараюсь быть объективным и здесь. Это Германия, Франция, Великобритания имеют право быть великодушными и всепрощающими. А мы всего 30 лет назад снова стали независимыми.

И у Латвии очень плохой опыт с "хорошими русскими". Что далеко ходить, да, Горбачев помог СССР распасться на 15 стран. Но и при нем же были баррикады, а до этого нападение на Вильнюсскую телебашню. Как говорится, бойтесь данайцев, дары приносящих.

И теперь, когда 30 лет спустя Россия напала на Украину, понятно, что и странам Балтии тяжело расслабиться. У больших стран есть ядерное оружие, да и далеко они. А мы рядом и размерами не слишком велики.

Поэтому, конечно, рефлексы безопасности сейчас у многих работают на малейшее движение в сторону. Лучше подуть на воду, чем обжечься на молоке.

Вы, конечно, можете сказать: "А не пришло ли время перерасти эту травму? Сколько можно вспоминать былое и бояться повторения истории?".

Может, и пора. Но, чтобы сделать это сейчас, в разгар войны, которую начала страна, 80 лет назад оккупировавшая твою территорию (и тоже в разгар войны, прошу заметить), нужны очень глубокие внутренние силы. Такие есть далеко не у всех, и я не возьмусь их за это осуждать.

Но именно поэтому я не готов присоединиться к хору орущих "Ценузра! Ценузра!". Не цензура. Такое у нас понимание госбезопасности. И, возможно, страх, обида и синдром вахтера.

***

Я надеюсь, что "Дождь" продолжит работу в Латвии. Если, конечно, вдруг не окажется, что телеканал и правда спонсирует российскую армию. Я в это не верю, но чего только не бывает...

Я надеюсь, что Алексей Коростылев продолжит заниматься журналистикой в месте, где будет безопаснее ошибиться.

Я надеюсь, что моя страна станет более гостеприимной к тем, кто бежит от тирана и хочет быть лучше.

Я надеюсь, что 10 тысяч евро штрафа пойдут на благое дело, а не затеряются в недрах NEPLP.

И я, конечно, надеюсь, что война закончится как можно быстрее и мы сможем чуть снизить наш уровень опасливости.

Ну а пока имеем то, что имеем.

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