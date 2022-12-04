Липину интересно ⟩ Ой, кажется, "Дождь" закрывается

Лично мое мнение - странно подозревать единственный уцелевший российский оппозиционный телеканал в спонсировании российской армии. И уж тем более Коростылева, который, например, какое-то время вел прекрасную передачу Fake News, где забавно комментировал настоящую и страшную российскую пропаганду, приводя в ответ факты и проверенную информацию.

Разумеется, слов нет, это очень и очень плохая формулировка. Но на основе одной ошибки делать далеко идущие выводы, которые противоречат многолетней истории телеканала - совсем не рационально.

"Но как можно объяснить такую ошибку?". Да очень просто. Главред "Дождя" Тихон Дзядко все объяснил.

"Дождь" не спонсировал и не спонсирует российскую армию. Они узнают эти истории, чтобы они послужили предупреждением для тех, кто в России раздумывает, идти ли им в военкомат. Вот так все просто.

Но это все личное отношение. Мы не знаем ничего. Может, Алексей все эти годы был двойным агентом Кремля в тени, и вот правда вскрылась!

Но если оставаться максимально объективным, то конкретно Коростылев допустил ошибку. Большую, но одну. Вот мы и переходим к следующей главе.

Про "Дождь"

Поднимите руку те, кто никогда не ошибался на работе. Смелее-смелее. Так, те, кто в своей жизни работал меньше недели, не считаются. Вот то-то же.