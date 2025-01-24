В воскресенье, 26 января, в Беларуси пройдут так называемые "президентские выборы", и нет никаких сомнений, что после этого фарса очередным "победителем" вновь будет объявлен давний диктатор Беларуси Александр Лукашенко.
70-летний Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, на этих "выборах" формально претендует уже на седьмой срок полномочий.
Европейский парламент (ЕП) призвал международное сообщество не признавать результаты этих фиктивных выборов.
Сейм Латвии также в четверг, 23 января, утвердил заявление о непризнании результатов так называемых выборов.
В своем заявлении парламент поддерживает стремление белорусских демократических сил и гражданского общества к созданию свободного, независимого и демократического государства и призывает международное сообщество усилить санкции против режима Лукашенко и противостоять любым попыткам его легализации на международной арене.
"Так называемые президентские выборы в Беларуси не имеют ничего общего со свободным и демократическим избирательным процессом", - заявила руководитель ответственной за заявление парламентской комиссии по иностранным делам, подчеркнув, что широкомасштабные репрессии режима Лукашенко, начавшиеся после президентских выборов 2020 года в Беларуси, продолжаются.
После фальсификации результатов предыдущих "выборов", на которых Лукашенко в очередной раз был объявлен победителем, в 2020 году всю страну охватили массовые протесты. Эти протесты были жестоко подавлены. Около 65 000 человек были задержаны. Другие были вынуждены бежать из Беларуси. По оценкам правозащитников, в стране сейчас находится около 1300 политических заключенных.
В настоящее время все самые влиятельные представители оппозиции либо находятся в тюрьме, либо живут в изгнании за границей. Практически все независимые СМИ уничтожены.
По оценкам ООН, в общей сложности из страны по политическим причинам бежали около 300 000 белорусов.
В ответ на нарушения прав человека и репрессии со стороны режима Лукашенко западные страны ввели против Минска жесткие санкции.
В феврале 2022 года Лукашенко предоставил Путину территорию Беларуси, которую российские войска использовали как плацдарм для повторного вторжения в Украину.
На так называемых "выборах" не допущен ни один представитель оппозиции.
Однако для создания иллюзии конкуренции вместе с Лукашенко разрешили участвовать четырем малоизвестным фиктивным кандидатам, которые подтвердили свою лояльность диктатору.
В январе, выступая в церкви, Лукашенко заявил, что Беларуси нужно готовиться к "власти следующего поколения".
Его преемником у руля государства давно считается один из трех сыновей диктатора - Николай.
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