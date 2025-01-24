70-летний Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, на этих "выборах" формально претендует уже на седьмой срок полномочий.

Европейский парламент (ЕП) призвал международное сообщество не признавать результаты этих фиктивных выборов.

Сейм Латвии также в четверг, 23 января, утвердил заявление о непризнании результатов так называемых выборов.

В своем заявлении парламент поддерживает стремление белорусских демократических сил и гражданского общества к созданию свободного, независимого и демократического государства и призывает международное сообщество усилить санкции против режима Лукашенко и противостоять любым попыткам его легализации на международной арене.

"Так называемые президентские выборы в Беларуси не имеют ничего общего со свободным и демократическим избирательным процессом", - заявила руководитель ответственной за заявление парламентской комиссии по иностранным делам, подчеркнув, что широкомасштабные репрессии режима Лукашенко, начавшиеся после президентских выборов 2020 года в Беларуси, продолжаются.