Министр иностранных дел Латвии поделилась, о чем говорила с новым госсекретарем США

Стороны договорились также расширить сотрудничество в областях обороны и технологий. Кроме того, Браже и Рубио обсудили необходимость увеличения оборонных расходов НАТО, продолжения поддержки Украины и сдерживания России.

В ходе разговора Браже подчеркнула тесное партнерство между США и Латвией. Также министр выразила благодарность США за поддержку Латвии, начиная с момента ее основания.

Латвийский политик выразила поддержку призыву США к союзникам по НАТО увеличить оборонные расходы для обеспечения необходимых возможностей, таких как противовоздушная оборона, дальнобойная артиллерия и борьба с нелегальной миграцией.

"Я также подчеркнула необходимость воплощения в реальность концепции "мир через силу", особенно в отношении сдерживания России", - отметила министр иностранных дел Латвии.

Она проинформировала государственного секретаря США о строительстве восточной границы Латвии, добавив, что Латвия укрепляет и защищает внешние границы Европейского Союза и НАТО.

"Я подчеркнула необходимость поддержки Украины и достижения справедливого и долгосрочного мира в этой стране", - отметила министр.