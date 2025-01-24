Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в пятницу, 24 января, в телефонном разговоре с новым государственным секретарем США Марко Рубио обсудила расширение сотрудничества в сфере безопасности, сообщила агентству LETA советник министра Сигне Знотина-Знота.
Министр иностранных дел Латвии поделилась, о чем говорила с новым госсекретарем США
Стороны договорились также расширить сотрудничество в областях обороны и технологий. Кроме того, Браже и Рубио обсудили необходимость увеличения оборонных расходов НАТО, продолжения поддержки Украины и сдерживания России.
В ходе разговора Браже подчеркнула тесное партнерство между США и Латвией. Также министр выразила благодарность США за поддержку Латвии, начиная с момента ее основания.
Латвийский политик выразила поддержку призыву США к союзникам по НАТО увеличить оборонные расходы для обеспечения необходимых возможностей, таких как противовоздушная оборона, дальнобойная артиллерия и борьба с нелегальной миграцией.
"Я также подчеркнула необходимость воплощения в реальность концепции "мир через силу", особенно в отношении сдерживания России", - отметила министр иностранных дел Латвии.
Она проинформировала государственного секретаря США о строительстве восточной границы Латвии, добавив, что Латвия укрепляет и защищает внешние границы Европейского Союза и НАТО.
"Я подчеркнула необходимость поддержки Украины и достижения справедливого и долгосрочного мира в этой стране", - отметила министр.
Советник Браже уточнила, что США запросили переговоры с Латвией одними из первых, подчеркнув тесное сотрудничество и партнерство. Также американская сторона выразила благодарность за вклад Латвии в оборону и безопасность.
Как сообщалось, 20 января Сенат США утвердил Марко Рубио на пост государственного секретаря, сделав его первым назначенным членом администрации президента Дональда Трампа.
Контролируемый республиканцами Сенат утвердил Рубио всего через несколько часов после инаугурации Трампа. Рубио стал первым латиноамериканцем и первым человеком, свободно говорящим на испанском языке, возглавившим Государственный департамент США.
Рубио был утвержден единогласно - 99 голосами "за", причем несколько сенаторов-демократов назвали его своим другом. Одна позиция в Сенате осталась вакантной после того, как Джеймс Дэвид Вэнс был приведен к присяге в качестве вице-президента.
Рубио, родившийся в Майами в семье кубинских иммигрантов, в 1993 году окончил Университет Флориды со степенью в области политологии. В 2010 году он был избран в Сенат США.
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