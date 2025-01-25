Российский диктатор Владимир Путин хочет манипулировать президентом США Дональдом Трампом, предупредил в пятницу, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее хозяин Кремля Путин одобрительно отозвался о новом лидере США и заявил, что готов к переговорам с ним.
Киев предостерег от любых мирных переговоров между Путиным и Трампом по поводу почти трехлетней войны без участия Украины и Европы.
"Он хочет манипулировать стремлением президента США к миру", - заявил Зеленский в своем выступлении в социальных сетях вечером в пятницу. "Я уверен, что больше ни одна российская манипуляция не увенчается успехом".
Зеленский заявил, что Путин готов продолжать войну и "манипулировать мировыми лидерами".
Ранее Путин назвал Трампа "мудрым" лидером, который мог бы предотвратить начало этого вооруженного конфликта. Российский диктатор не уточнил, когда могут состояться переговоры. В пятницу, 24 января, Кремль заявил, что все еще ждет "сигналов" из Вашингтона, хотя за день до этого Трамп говорил, что готов встретиться с Путиным "безотлагательно".
"Мы всегда говорили, и я хочу повторить, что мы готовы к этим переговорам по Украине", - сказал Путин корреспонденту российского государственного телевидения.
Назвав Трампа "умным" и "прагматичным" человеком, он также повторил необоснованное заявление Трампа о президентских выборах в США в 2020 году.
"Я могу только согласиться с ним в том, что если бы он был президентом - если бы у него не украли победу в 2020 году, - то, возможно, не было бы кризиса в Украине, который разразился в 2022 году", - сказал Путин.
Война в Украине довела отношения между США и Россией до самого низкого уровня со времен холодной войны.
Президент Трамп, инаугурация которого состоялась 20 января, назвал вооруженный конфликт "нелепым" и пригрозил России ужесточением экономических санкций, если она не согласится прекратить свои наступательные действия.
"Если они не решат с этой войной в ближайшее время - почти немедленно, - я собираюсь ввести высокие тарифы на Россию, высокие налоги, а также масштабные санкции", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Дистанционно выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, Трамп заявил, что снижение цен на нефть приведет к немедленному прекращению войны России против Украины. Он добавил, что обратится к Саудовской Аравии и ОПЕК с призывом снизить цены на нефть.
Путин поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что снижение цен на нефть будет способствовать прекращению войны. "Мне трудно представить, что будут приняты решения, наносящие ущерб американской экономике", - сказал Путин в пятницу.
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