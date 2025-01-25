"Я могу только согласиться с ним в том, что если бы он был президентом - если бы у него не украли победу в 2020 году, - то, возможно, не было бы кризиса в Украине, который разразился в 2022 году", - сказал Путин.

Война в Украине довела отношения между США и Россией до самого низкого уровня со времен холодной войны.

Президент Трамп, инаугурация которого состоялась 20 января, назвал вооруженный конфликт "нелепым" и пригрозил России ужесточением экономических санкций, если она не согласится прекратить свои наступательные действия.

"Если они не решат с этой войной в ближайшее время - почти немедленно, - я собираюсь ввести высокие тарифы на Россию, высокие налоги, а также масштабные санкции", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Дистанционно выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, Трамп заявил, что снижение цен на нефть приведет к немедленному прекращению войны России против Украины. Он добавил, что обратится к Саудовской Аравии и ОПЕК с призывом снизить цены на нефть.

Путин поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что снижение цен на нефть будет способствовать прекращению войны. "Мне трудно представить, что будут приняты решения, наносящие ущерб американской экономике", - сказал Путин в пятницу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!