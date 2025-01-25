По данным газеты, разговор между Трампом и Фредериксен длился 45 минут и прошел "очень плохо". Несмотря на предложение датского премьера развивать сотрудничество в области военных баз и добычи полезных ископаемых, Трамп был "агрессивен" и "конфронтационен".

"Это было ужасно", - сказал один из источников Financial Times.

"Он был непробиваем. Это было как холодный душ. Раньше было трудно воспринимать все это всерьез. Но теперь я думаю, что это серьезно и потенциально очень опасно", - добавил другой источник.

Канцелярия премьер-министра Дании заявила газете, что "не подтверждает интерпретацию разговора анонимными источниками", а Белый дом не предоставил изданию комментарии.

Как отмечает Financial Times, многие европейские чиновники надеялись, что заявления Трампа о планах взять под контроль Гренландию были лишь "уловкой" для усиления влияния в НАТО, но беседа с Фредериксен "развеяла эти надежды".

Как сообщал TVNET, перед Рождеством Трамп заявил, что США могут аннексировать Гренландию, которая принадлежит Дании. Он также отказался исключить применение военной силы для установления контроля над островом.

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