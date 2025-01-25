Латвийское приложение получило главный приз в глобальном конкурсе образовательных стартапов

Сооснователь и руководитель стартапа Том Гале сообщил, что вместе с признанием компания получила премию в размере 20 тысяч долларов на развитие технологической инфраструктуры приложения.

Гале подчеркнул, что получение этой награды - значимое событие не только для Solfeg.io и латвийской экосистемы стартапов, но и для музыкальной индустрии в целом.

"Музыка, как и спорт, должна стать тем, чем люди занимаются регулярно и ежедневно", - сказал он. Предприниматель подчеркнул, что признание, полученное Solfeg.io, поможет компании поддерживать учителей музыки и вдохновлять еще больше учеников.

Он также рассказал, что в этом году в конкурсе приняли участие более 8 тысяч стартапов из 135 стран, из которых в финальный раунд вышла 21 компания.

Гале объясняет, что платформа для музыкального образования Solfeg.io предназначена для школьных уроков музыки и помогает ученикам разучивать и исполнять свои любимые песни в классе, а также изучать теорию музыки и инструменты с помощью интерактивных уроков и тестов, разработанных искусственным интеллектом. Платформа адаптируется к музыкальному вкусу и темпу обучения ученика, предоставляя индивидуальные уроки и мгновенную обратную связь о точности знания и исполнения аккордов.

В настоящее время на платформе зарегистрировано более 25 000 школ из более чем 100 стран, причем большинство клиентов - из США. Сервис также помогает студентам изучать укулеле, фортепиано и гитару в упрощенном режиме вне класса.

Компания Solfegio была зарегистрирована в 2017 году, ее уставной капитал составляет 4 480 евро, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv. Гале принадлежит 34,37% акций компании, а Лауме Казака - 28,12%. Кроме того, еще 13 участников владеют в предприятии долями разного размера. В 2023 году оборот компании составил 26 506 евро, а убыток - 46 699 евро.

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