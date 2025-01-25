Созданная в Латвии платформа для обучения музыке Solfeg.io была признана лучшим образовательным технологическим решением года на международном конкурсе образовательных стартапов Global Education Startup Awards (GESAwards), сообщают организаторы премии.
Латвийское приложение получило главный приз в глобальном конкурсе образовательных стартапов
Сооснователь и руководитель стартапа Том Гале сообщил, что вместе с признанием компания получила премию в размере 20 тысяч долларов на развитие технологической инфраструктуры приложения.
Гале подчеркнул, что получение этой награды - значимое событие не только для Solfeg.io и латвийской экосистемы стартапов, но и для музыкальной индустрии в целом.
"Музыка, как и спорт, должна стать тем, чем люди занимаются регулярно и ежедневно", - сказал он. Предприниматель подчеркнул, что признание, полученное Solfeg.io, поможет компании поддерживать учителей музыки и вдохновлять еще больше учеников.
Он также рассказал, что в этом году в конкурсе приняли участие более 8 тысяч стартапов из 135 стран, из которых в финальный раунд вышла 21 компания.
Гале объясняет, что платформа для музыкального образования Solfeg.io предназначена для школьных уроков музыки и помогает ученикам разучивать и исполнять свои любимые песни в классе, а также изучать теорию музыки и инструменты с помощью интерактивных уроков и тестов, разработанных искусственным интеллектом. Платформа адаптируется к музыкальному вкусу и темпу обучения ученика, предоставляя индивидуальные уроки и мгновенную обратную связь о точности знания и исполнения аккордов.
В настоящее время на платформе зарегистрировано более 25 000 школ из более чем 100 стран, причем большинство клиентов - из США. Сервис также помогает студентам изучать укулеле, фортепиано и гитару в упрощенном режиме вне класса.
Компания Solfegio была зарегистрирована в 2017 году, ее уставной капитал составляет 4 480 евро, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv. Гале принадлежит 34,37% акций компании, а Лауме Казака - 28,12%. Кроме того, еще 13 участников владеют в предприятии долями разного размера. В 2023 году оборот компании составил 26 506 евро, а убыток - 46 699 евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!