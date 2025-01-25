Игнорируя маловероятные сценарии внезапной смерти диктатора Владимира Путина или магической контратаки Украины, в которой вдруг удается вернуть все захваченные Россией территории, существуют четыре реалистичных исхода войны, сообщает британская газета The Times.
Главным фактором, который и определит исход войны, станет способность президента США Дональда Трампа убедить Путина в том, что Россия сможет выдержать поддержку Запада Украине, а в конечном счете - и победить. Это и определит, какой сценарий воплотится в жизнь.
Первый сценарий: Поражение Украины
Худший из возможных сценариев предполагает длительные военные действия, если Россия решит избежать мирных переговоров. В этом случае Россия будет поддерживать длительное военное давление против Украины, занимая все новые территории, и без поддержки США, Украина может потерпеть поражение в войне.
Трамп, вспоминая об уходе США из Афганистана, который он сам называл "катастрофическим", будет очень внимательно относиться к реализации такого сценария. Поражение Украины будет иметь очень плохие последствия для глобальной безопасности в целом: миллионы украинцев захотят искать спасения за рубежом, а оставшиеся в Украине попадут в российские тюрьмы. НАТО потеряет свои стратегические границы, и фактически это будет означать то, что Россия сможет перетянуть свои силы к границам НАТО и разжечь там конфликт.
Второй сценарий: Худой мир
Этот сценарий не сильно лучше первого. В этом случае Украина, потеряв поддержку Запада, будет вынуждена пойти на уступки из-за своей слабости при заключении соглашения, которое будет предусматривать разделение страны и создание пророссийского режима.
Для России это будет означать победу, а для Украины и ее союзников - ощутимую потерю. Никакой Нобелевской премии мира в этом случае Трампу не увидеть.
Третий сценарий: Прекращение огня
Третий сценарий предполагает прекращение боевых действий. Если оно станет частью перехода к всеобъемлющему достижению мира, то это может стабилизировать ситуацию в регионе и сохранить суверенитет Украины с учетом гарантий международной безопасности.
Правда, если за прекращением огня не последует соглашение о мире, то оно будет означать замораживание конфликта. Как показывает опыт с Минскими договоренностями, тогда это заставит задавать вопросы - когда начнется следующий этап войны? Скорее всего, Россия таким образом выиграет время на вооружение и через некоторое время возобновит боевые действия.
Новый госсекретарь США Марко Рубио в своем интервью сказал, что "США хотят сделать все возможное, чтобы этот конфликт был прекращен стабильно. Мы не хотим просто прекратить военные действия, чтобы через несколько лет все началось заново".
Четвертый сценарий: Мирный договор
Этот сценарий - лучший исход для Украины. Он предусматривает укрепление позиций Украины при поддержке США, позволяя вести переговоры с позиции силы. Это позволит достичь соглашения, которое обеспечит экономическую жизнеспособность страны, ее суверенитет и гарантии безопасности.
Учитывая сложившуюся ситуацию, к границам 1991 года Украине вряд ли удастся вернуться. Для этого необходимы очень решительные действия со стороны США (и Запада в целом), включая очень сильные санкции против России, а также еще большая военная и экономическая поддержка Украины.
Скорее всего, Украине придется согласиться на потерю отдельных территорий. По данным опроса Киевского международного института социологии, уже 32% украинцев готовы рассмотреть такие шаги по достижению мира. Если бы США предоставили надежные гарантии, то поддержка таких компромиссов в украинском обществе могла бы возрасти.
"Влияние Трампа будет главным, в том, какой из сценариев станет реальностью", - допускает издание.
В рамках подготовки к возможным переговорам о мире в Украине президент США Трамп заявил, что Киев продолжит получать американское оружие. Как пишут изданию The Wasington Post генерал армии США в отставке Джек Кин и старший научный сотрудник Института предпринимательства США Марк Тиссен, новый президент США поступает правильно: для обеспечения прочного мира США должны продолжать вооружать Украину, однако от этого не должны пострадать американские налогоплательщики.
Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Трамп рассматривает возможность покупки оружия Украине на деньги замороженных активов России.
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