Второй сценарий: Худой мир

Этот сценарий не сильно лучше первого. В этом случае Украина, потеряв поддержку Запада, будет вынуждена пойти на уступки из-за своей слабости при заключении соглашения, которое будет предусматривать разделение страны и создание пророссийского режима.

Для России это будет означать победу, а для Украины и ее союзников - ощутимую потерю. Никакой Нобелевской премии мира в этом случае Трампу не увидеть.

Третий сценарий: Прекращение огня

Третий сценарий предполагает прекращение боевых действий. Если оно станет частью перехода к всеобъемлющему достижению мира, то это может стабилизировать ситуацию в регионе и сохранить суверенитет Украины с учетом гарантий международной безопасности.

Правда, если за прекращением огня не последует соглашение о мире, то оно будет означать замораживание конфликта. Как показывает опыт с Минскими договоренностями, тогда это заставит задавать вопросы - когда начнется следующий этап войны? Скорее всего, Россия таким образом выиграет время на вооружение и через некоторое время возобновит боевые действия.

Новый госсекретарь США Марко Рубио в своем интервью сказал, что "США хотят сделать все возможное, чтобы этот конфликт был прекращен стабильно. Мы не хотим просто прекратить военные действия, чтобы через несколько лет все началось заново".

Четвертый сценарий: Мирный договор