Сайт Oryx ведет учет подтвержденных случаев уничтожения техники, и имеющиеся в его распоряжении данные свидетельствуют о том, что Россия потеряла в войне с Украиной 20 027 единиц военной техники. Во имя идей Путина в Украине погибли не менее 90 тысяч россиян.

Из утраченных единиц техники около 15% российская армия "подарила" противнику - 3011 единиц техники захвачены вооруженными силами Украины. Еще 1113 единиц брошены, 852 единицы - повреждены, а 15 051 единица техники уничтожена.

Потери украинских сил составляют 7609 единиц техники, что в 2,6 раза меньше, чем у российской армии.

Более половины потерь (почти 12 тысяч) у России составляет тяжелая наземная техника - танки-бронетранспортеры, бронемашины различного вида. Среди уничтоженных единиц техники также 13 старинных танков - Т-54 и Т-55, а также 176 самых современных российских танков Т-90. Всего Россия потеряла 3704 танка.

В последние недели российские военные корреспонденты рассказывают о том, что при атаках российская армия начинает использовать гражданские автомобили.

Кроме того, военно-воздушные силы потеряли 134 самолета и 151 вертолет, а военно-морские силы потеряли 28 кораблей и подводных лодок.

Потери живой силы также стабильно растут. Корреспонденты, поддерживающие российскую войну, точные цифры сообщают редко, ограничиваясь лишь текстами, о "командирах-мясниках", которые не жалеют своих солдат.

С начала войны в Украине число российских павших солдат, которых удалось идентифицировать, составляет 90 019 человек. За последние две недели - с 10 по 24 января подтверждена смерть еще 1964 военнослужащих, сообщает русскоязычная версия "Би-би-си", а также "Медиазона".

Министерство обороны Великобритании сообщает о том, что Россия потеряла в войне около 610 тысяч человек: есть не менее 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых. Половина этих людей на войне получила инвалидность.

Пентагон сообщает об аналогичных показателях - 615 тысячах потерянных людей. Правда, здесь павших гораздо меньше - около 115 тысяч человек, тогда как число раненых составляет около полумиллиона.

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