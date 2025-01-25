Главное за 25 января Марш в защиту Палестины, расследование нападения на журналиста и как закончится война

Светлана Тихановская отказывается называть выборами то, что будет происходить в Беларуси в эти выходные. "Это просто обман, - говорит лидер оппозиции, находящаяся в изгнании. - Там идет операция в военном духе, показуха, которую режим устраивает, чтобы удержаться у власти".

На рубеже лет большое внимание привлекли хоккеисты сборной Латвии U-20, которые сенсационно обыграли канадских ровесников и после этого в борьбе за выход в четвертьфинал чемпионата мира одержали победу над сборной Германии. В наших широтах многие и не знают, что в тишине возможности показать себя этой весной на большой хоккейной сцене ждут 17-летние родившиеся в Латвии близнецы Рихард и Густав Гривы, которые доминируют в немецкой юниорской лиге U-20. "Дома мы говорим на латышском", - рассказал в интервью TVNET+ отец молодых хоккеистов Мадарс.

Разведывательный ресурс Status-6, использующий открытые источники информации (OSINT), в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал интересное видео. В ролике запечатлена встреча двух истребителей над Балтийским морем - российского самолета Су и итальянского F-35A Lightning II.

Что произошло с Ил-76 над Белгородом, на борту которого якобы находились украинские военнопленные? К годовщине авиакатастрофы Медийная инициатива за права человека подготовила свое расследование.

Лийс Вельскер известна тем, что придерживается и рассказывает о здоровом образе жизни. С самого детства Лийс мечтала похудеть, поэтому большую часть жизни занималась саморазвитием, поиском душевного равновесия, а также борьбой с проблемами со здоровьем, сообщает Limon.ee.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!