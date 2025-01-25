Создатели "Потока" комментируют нелегальное использование изображений героев мультфильма, в Риге прошел марш в поддержку Палестины, стало известно содержания разговора Дональда Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксена. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Главное за 25 января ⟩ Марш в защиту Палестины, расследование нападения на журналиста и как закончится война
Новости Латвии:
Использование эскизов персонажей из фильма "Поток" режиссера Гинта Зилбалодиса в коммерческих целях без лицензии является нарушением закона, напомнил продюсер Матисс Кажа, комментируя возможность приобрести различные товары с изображением героев анимационного произведения.
В субботу, 25 января, около 50 человек в Риге вышли на марш с требованием остановить Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем.
В пятницу, 24 января, во второй половине дня в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Броцены погибла женщина-пешеход, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Правоохранителям удалось установить личность еще одного лица, которое, возможно, было причастно к нападению на журналиста Латвийского телевидения перед матчем футбольных клубов "Аякс" и RFS, и полиция, сотрудничая с международными коллегами, работает над тем, чтобы привлечь его к ответственности, заверили агентству LETA в Госполиции.
Жители многоэтажного дома в Екабпилсе испытали испуг, когда из дверей квартиры соседа почувствовали запах газа. Днем ранее тоже казалось, что запах распространяется в помещении общего пользования, но с оперативными службами связались в тот момент, когда было действительно ясно, что что-то пошло не так, сообщает передача Degpunktā.
За рубежом:
Любящий отец, активный член латышской общины и энтузиаст игры на аккордеоне. Таким запомнился жителям Олни, небольшого городка в штате Мэриленд, США, внезапно скончавшийся латыш, у которого осталась семья с тремя детьми. Его смерть стала шоком для горожан.
Игнорируя маловероятные сценарии внезапной смерти диктатора Владимира Путина или магической контратаки Украины, в которой вдруг удается вернуть все захваченные Россией территории, существуют четыре реалистичных исхода войны, сообщает британская газета The Times.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Дании Метте Фредериксен провели на прошлой неделе телефонный разговор, в ходе которого Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность установления контроля над Гренландией, которая принадлежит Дании, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
Государственный департамент США в пятницу, 24 января, заморозил новое финансирование почти всех программ американской внешней помощи, за небольшим исключением, чтобы продолжать продовольственные программы и оказание военной помощи Израилю и Египту.
Начав войну в Украине, диктатор Владимир Путин намеревался прекратить ее в течение трех дней. Однако война длится почти три года, и за это время потери России значительны.
Интересное чтиво:
Российский суд приговорил украинскую медиафигуру и политолога Янину Соколовскую к семи с половиной годам лишения свободы за распространение информации о военных преступлениях России в Украине. Москва утверждала, что она скрывается в Эстонии. Rus.Postimees ее нашел и поговорил. Но что-то пошло не так.
Светлана Тихановская отказывается называть выборами то, что будет происходить в Беларуси в эти выходные. "Это просто обман, - говорит лидер оппозиции, находящаяся в изгнании. - Там идет операция в военном духе, показуха, которую режим устраивает, чтобы удержаться у власти".
На рубеже лет большое внимание привлекли хоккеисты сборной Латвии U-20, которые сенсационно обыграли канадских ровесников и после этого в борьбе за выход в четвертьфинал чемпионата мира одержали победу над сборной Германии. В наших широтах многие и не знают, что в тишине возможности показать себя этой весной на большой хоккейной сцене ждут 17-летние родившиеся в Латвии близнецы Рихард и Густав Гривы, которые доминируют в немецкой юниорской лиге U-20. "Дома мы говорим на латышском", - рассказал в интервью TVNET+ отец молодых хоккеистов Мадарс.
Разведывательный ресурс Status-6, использующий открытые источники информации (OSINT), в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал интересное видео. В ролике запечатлена встреча двух истребителей над Балтийским морем - российского самолета Су и итальянского F-35A Lightning II.
Что произошло с Ил-76 над Белгородом, на борту которого якобы находились украинские военнопленные? К годовщине авиакатастрофы Медийная инициатива за права человека подготовила свое расследование.
Лийс Вельскер известна тем, что придерживается и рассказывает о здоровом образе жизни. С самого детства Лийс мечтала похудеть, поэтому большую часть жизни занималась саморазвитием, поиском душевного равновесия, а также борьбой с проблемами со здоровьем, сообщает Limon.ee.
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