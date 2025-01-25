По словам Путина, у РФ и новой администрации США "может быть достаточно много точек соприкосновения" в "поиске решений по ключевым вопросам сегодняшнего дня". В частности, это могут быть вопросы стратегической стабильности и экономики, отметил он и указал на проблемы цен на нефть.

Дональд Трамп после вступления в должность президента США открыто призвал Путина остановить войну против Украины, а на случай отказа заключить "сделку" пригрозил высокими налогами, пошлинами и санкциями "на все российские товары" со стороны США, а также других стран, солидарных с такими мерами.

Зеленский: Киев готов к прямым переговорам "с сильной позиции"

Владимир Зеленский два дня назад заявил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой о завершении войны, если они будут вестись "с сильной позиции", что возможно в случае предоставления гарантий безопасности президентом США. Такой гарантией могло бы быть членство в НАТО или присутствие западных миротворцев с участием США, считает украинский президент.

Он также призвал не допустить перевооружения России после окончания боевых действий в Украине и новой военной агрессии впоследствии. По его словам, самым опасным сценарием станет такой мир, который позволит президенту РФ Владимиру Путину возобновить войну. "Он пообещает много всего президенту Трампу, даже ради встречи с ним он много на что пойдет", - предупредил он.

В конце сентября 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение, запрещающее переговоры с президентом РФ Путиным, Зеленский ввел это решение в действие в начале октября.

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