Сажали на горячую поверхность и унижали: пару в Риге обвиняют в насилии над шестилетним ребенком

Согласно обвинению, в период с лета 2023 года до весны 2024 года жительница Риги регулярно в приступах гнева избивала сына ремнем, а также унижала его, обзывая грубыми и унизительными словами.

С весны 2024 года, когда женщина проживала вместе с сожителем, жестокое отношение к ребенку продолжалось - и вместе, и по отдельности они регулярно били мальчика руками, ремнем и другими предметами, а также кричали и обзывали его.

Обвиняемые не обеспечивали ребенка достаточным питанием, связывали его ремнем и неоднократно запирали в туалете на несколько часов без одежды. Кроме того, мужчина умышленно посадил ребенка на горячую поверхность, причинив ему ожоги второй степени.

В течение нескольких месяцев мальчика не водили в детский сад, к врачам и не давали ему видеться с родственниками.

В конце июля 2024 года по инициативе родственников ребенка была вызвана полиция, которая задержала мужчину, а через несколько дней и мать.

Рижский городской суд постановил заключить обоих под стражу.

В предъявленных обвинениях оба обвиняемых признали себя виновными частично.

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