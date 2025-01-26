Часть пикетчиков закрыли лица масками, а плечи прикрыли бело-красно-белым флагом независимости Беларуси.

Собравшиеся держат плакаты с такими надписями, как "Выбора нет", "Свободу политзаключенным" и другими.

На одном из плакатов написано послание о том, что на этих выборах можно выбрать один из двух вариантов - проголосовать за многолетнего диктатора Александра Лукашенко или попасть в тюрьму на пять лет в камере, где -5 градусов.

Пикет проходит спокойно и за ним следят два экипажа полиции.

Пикет проводит Ассоциация белорусов Латвии "Суполка".

Уже сообщалось, что в воскресенье, 26 января, в Беларуси проходят так называемые президентские выборы, и нет никаких сомнений, что после этого фарса в очередной раз "победителем" будет объявлен многолетний диктатор Александр Лукашенко.

70-летний Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, на этих "выборах" формально претендует уже на седьмой срок полномочий.

Европарламент (ЕП) призвал международное сообщество не признавать результаты этой имитации выборов.

В четверг Сейм Латвии также подтвердил сообщение о том, что не признает результаты так называемых выборов.

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