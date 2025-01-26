Лукашенко отверг предположения о передаче власти его сыновьям

Выступая после голосования на президентских выборах, которые оппозиция и Запад считают фарсом, Лукашенко заявил, что его младший сын Николай "даже в самом страшном сне" не может представить, что будет президентом. "Никто из моих сыновей не может", - добавил диктатор.

По его словам, к руководству страной должно прийти "новое поколение", и, "возможно, будет новый президент", когда его очередной срок закончится в 2030 году.

Лукашенко указал, что "будущие президенты" могут быть среди губернаторов округов, членов правительства или парламента. Однако эта должность не должна достаться женщине, подчеркнул он.

"Это работа не для женщины. Я категорически против того, чтобы женщина занималась этой работой. Женщина не может быть диктатором, но у нас достаточно мужчин, которые могут быть лидерами", - сказал Лукашенко.

В воскресенье в Беларуси проходили так называемые президентские выборы, и нет никаких сомнений в том, что после этого фарса многолетний диктатор Лукашенко вновь будет объявлен "победителем".

70-летний Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, на этих "выборах" претендует на седьмой срок.

Европейский парламент призвал международное сообщество не признавать результаты этих фальшивых выборов.

Ранее на этой неделе Сейм Латвии также подтвердил, что не признает результаты так называемых выборов.

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