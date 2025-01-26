Последний день недели отметился громкими событиями. В Балтийском море был поврежден подводный кабель связи Латвийского государственного центра радио и телевидения, в Беларуси прошли так называемые "президентские выборы", а Microsoft объявила о грядущих изменениях. Об этих и других новостях воскресенья, 26 января, читайте в традиционной подборке RUS TVNET.
Главное за 26 января ⟩ Поврежден латвийский подводный кабель, "выборы" в Беларуси и Arēna Rīga меняет название
Новости Латвии:
В Балтийском море рано утром в воскресенье был поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), сообщили агентству LETA в центре.
Повреждение оптоволоконной сети связи Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) на участке Вентспилс - Готланд не влияет на передачу данных латвийских конечных пользователей, подтвердили премьер-министр Эвика Силиня и председатель правления LVRTC Гирт Озолс на пресс-конференции в воскресенье, 26 января.
В воскресенье, 26 января, несколько десятков человек собрались в Риге на площади Стрелков в знак протеста против имитации президентских выборов в Беларуси.
Прокуратура направила в Рижский городской суд уголовное дело против женщины и ее сожителя по обвинению в насилии над шестилетним мальчиком, которого избивали ремнем и сажали на горячую поверхность, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Arēna Rīga переживает перемены - у нее меняют название.
За рубежом:
В воскресенье, 26 января, в Беларуси проходят так называемые президентские выборы, и нет никаких сомнений, что после этого фарса в очередной раз "победителем" будет объявлен многолетний диктатор Александр Лукашенко.
Швеция тесно сотрудничает с Латвией и НАТО по делу о повреждении кабеля в Балтийском море, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на платформе X в воскресенье, 26 января.
Беспилотники, выпущенные украинскими войсками, в ночь на воскресенье, 26 января, вновь нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России, сообщил Генеральный штаб украинской армии на платформе Telegram.
Член Политбюро палестинской группировки ХАМАС, правящей в секторе Газа, Басем Наим в воскресенье в беседе с информационным агентством AFP отверг недавно высказанную президентом США Дональдом Трампом идею переселения жителей сектора Газа в Египет и Иорданию.
Технологическая компания Microsoft объявила о скором прекращении обновлений для программного обеспечения Microsoft Office для Windows 10. Кроме того, будет прекращена техническая поддержка Windows 10.
Интересное чтиво:
"Осенью 2022 года в Риге была, наверное, одна из первых депрессий в моей жизни. И хмарь эта зимняя, и война беспросветная. Первый раз в жизни, наверное, меня так по-настоящему накрыло. И Алексей из тюрьмы писал мне ободряющие письма", - в эфире программы "Кто вам платит?" сказал фотограф "Медузы" Евгений Фельдман, который работал, а потом дружил и вёл тюремную переписку с Навальным.
Вот уже третью неделю обсуждаются повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море: ряд стран считает произошедшее диверсией. Латвию ЧП напрямую не затронуло, однако от нашей страны также идут магистральные кабели в Швецию: от них зависит интернет. Что будет, если эта инфраструктура выйдет из строя? Тем более что масштабные сбои связи в Латвии уже были. TVNET+ публикует карты телекоммуникационных кабелей и мнения экспертов. А завтра мы расскажем о критической энергетической инфраструктуре.
"Может быть, нам надо делать как в Израиле, где у каждого старика, который сам может дойти до туалета, дома есть штурмовая винтовка и раз в год надо проходить курс обучения", - провоцирующе спрашивает микрохирург Олаф Либерманис. Вместе с доктором Мартиньшем Малзурбисом после начала полномасштабной войны он регулярно отправляется в Украину, чтобы лечить военнослужащих и мирных жителей. За выдающиеся заслуги и самоотдачу оба были награждены орденом Трех звезд.
Житель Эстонии, купивший подержанный электромобиль Tesla, столкнулся с тем, что информация в объявлении о продаже не соответствовала действительности. Продавец считает, что клиент недостаточно тщательно осмотрел машину перед покупкой, сообщает Rus.Postimees.
Меган - хулиганка и интриганка, которая играет людьми, двигая их, как шахматные фигуры. Гарри - заблудшая душа, которая не понимает, чем хочет заниматься. Действительно ли у Гарри в этих отношениях есть эдипов комплекс и рассматривала ли Меган идею книги "После развода"? Меган и Гарри на обложке февральского номера знаменитого Vanity Fair - это честь или унижение? Почему статья "Внутри больших бизнес-амбиций принца Гарри и Меган Маркл спустя 5 лет после их королевского ухода" так взволновала общественность, которая не любит, когда Меган и Гарри называют американскими аферистами?
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!