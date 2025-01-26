Главное за 26 января Поврежден латвийский подводный кабель, "выборы" в Беларуси и Arēna Rīga меняет название

Швеция тесно сотрудничает с Латвией и НАТО по делу о повреждении кабеля в Балтийском море, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на платформе X в воскресенье, 26 января.

Беспилотники, выпущенные украинскими войсками, в ночь на воскресенье, 26 января, вновь нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России, сообщил Генеральный штаб украинской армии на платформе Telegram.

Член Политбюро палестинской группировки ХАМАС, правящей в секторе Газа, Басем Наим в воскресенье в беседе с информационным агентством AFP отверг недавно высказанную президентом США Дональдом Трампом идею переселения жителей сектора Газа в Египет и Иорданию.

Технологическая компания Microsoft объявила о скором прекращении обновлений для программного обеспечения Microsoft Office для Windows 10. Кроме того, будет прекращена техническая поддержка Windows 10.

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"Осенью 2022 года в Риге была, наверное, одна из первых депрессий в моей жизни. И хмарь эта зимняя, и война беспросветная. Первый раз в жизни, наверное, меня так по-настоящему накрыло. И Алексей из тюрьмы писал мне ободряющие письма", - в эфире программы "Кто вам платит?" сказал фотограф "Медузы" Евгений Фельдман, который работал, а потом дружил и вёл тюремную переписку с Навальным.