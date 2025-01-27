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В Рундальской волости автомобиль Audi насмерть сбил пешехода

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Автомобиль в темное время суток
Автомобиль в темное время суток Фото: Shutterstock

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, в авариях дин человек погиб и трое получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Авария, в которой погиб человек, произошла в Земгале, погибший был пешеходом.

Так, в воскресенье в 17:30 в Рундальской волости Бауского края, на дороге Добеле - Бауска - водитель Audi сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Государственная полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс.

Вчера за вождение в нетрезвом состоянии были задержаны четыре водителя, заведено три уголовных дела.

Вчера было выписано 216 штрафов за превышение скорости, а всего составлено 465 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

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